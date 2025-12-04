聽新聞
新聞眼／美對台緊箍咒未除 視利益調整官員互動

聯合報／ 本報記者張文馨
2023年2月21日，時任外交部長吳釗燮（前排左）陪同國安會秘書長顧立雄（右）到大華府地區的AIT華盛頓總部，參與台美特殊管道會談。 圖／聯合報系資料照片
2023年2月21日，時任外交部長吳釗燮（前排左）陪同國安會秘書長顧立雄（右）到大華府地區的AIT華盛頓總部，參與台美特殊管道會談。 圖／聯合報系資料照片

美國總統川普簽署法案，要求國務院定期檢視對台交往準則，從二○一九年的台灣保證法走到二○二五年的台灣保證實施法，「對台交往準則」的文件多數時間都存在國務院內部，即便一度取消，也無法完全解除官方交流的緊箍咒，沒能實現美台互動大爆發。

國務院的不公開備忘錄「對台交往準則」，為美台交流設立規則與限制，包含禁止美國政府官網展示台灣的主權象徵、禁止美台高層接觸，禁止美方官員參與在雙橡園舉辦的國慶酒會等；二○一九年起，在友台國會議員的努力下，通過法案並致函國務卿，要求國務院檢討對台交往準則，讓該備忘錄的討論檯面化。

直到二○二一年一月九日，川普政府準備將政權交接給拜登前，時任國務卿龐培歐透過一紙聲明，解除美台交往限制。他當時說法是，「國務院制定規範外交等官員與台灣對口單位互動的複雜內部限制，這些行動是單方面想安撫北京，不會再如此。」

問題在解禁時機很敏感。恰逢美國政權輪替，且龐培歐的聲明寫的是台美雙方所有互動，事無鉅細，都必須經由美國在台協會，美國官員不清楚如何解讀，有些部會乾脆更謹慎，封殺了過去可做不可說空間；拜登時期國務院要恢復對台交往準則時就說，這項決定實際阻礙了美國與台灣的非官方往來。

同年四月九日，時任國務卿布林肯恢復三個月前被視為無效的交往準則，根據現實狀況調整，回應台灣對官署洽公等事的關切，除涵蓋放寬交往限制精神，更鼓勵美國行政部門與我互動，台灣駐美官員偷偷鬆口氣。

無論是取消或恢復，國務院從未公布交往準則，且美台往來既有規範，也有默契，在最新交往準則公布前，我方官員到國務院拜會已有慣例，雙方維持不公開默契，讓往來在低調中持續累積。

另外，根本沒有在美台交往準則上的限制是「五長（正副總統、行政院長、外交部長和國防部長）不訪問華府」，無論是龐培歐或是布林肯時代，都未真正實現，最接近的一次是在拜登政府時代，二○二三年二月廿一日時任外交部長吳釗燮陪同國安會秘書長顧立雄到大華府的ＡＩＴ華盛頓總部，參與台美特殊管道會談。

種種案例顯示，美台「非官方關係」始終基於現實需要彈性展現，只要符合美國利益，雙方合作和往來可能性就大增；若是華府憂心，哪怕沒有限制也不會實現。

