川普簽署「台灣保證實施法案」 打破美台官員互動「紅線」

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普（中）。 （歐新社）
美國總統川普（中）。 （歐新社）

白宮表示，美國總統川普二日簽署「台灣保證實施法案」，這項法案強制美國國務院審查美國與台灣交往的指導方針。法案要求國務院至少每五年須檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。法案已於五月在眾議院過關，十一日十八日經參議院無異議通過，送交川普簽字生效。

提案的共和黨眾議員華格納表示，這項立法「表明我們堅定反對中國共產黨危險的區域主導企圖」。

美國與中華民國斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」，「台灣保證實施法案」的核心精神，在於打破這些限制。

賴總統感謝：台美更緊密合作

美國總統川普二日正式簽署「台灣保證實施法案」，我政府昨表達誠摯歡迎與感謝。賴清德總統透過社群平台Ｘ表示，非常感謝川普總統簽署台灣保證實施法案，未來我們將在各領域與美國更加緊密合作，以確保區域的和平、穩定與繁榮。

陸批嚴重違反一個中國原則

特派記者陳政錄／北京報導

美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」，大陸國台辦發言人張晗昨抨擊美方「粗暴干涉中國內政」，嚴重違反「一個中國原則」和中美三公報的精神；大陸外交部發言人林劍說，敦促美方停止美台官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。

