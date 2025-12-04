聽新聞
0:00 / 0:00
川普簽署「台灣保證實施法案」 打破美台官員互動「紅線」
白宮表示，美國總統川普二日簽署「台灣保證實施法案」，這項法案強制美國國務院審查美國與台灣交往的指導方針。法案要求國務院至少每五年須檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。法案已於五月在眾議院過關，十一日十八日經參議院無異議通過，送交川普簽字生效。
提案的共和黨眾議員華格納表示，這項立法「表明我們堅定反對中國共產黨危險的區域主導企圖」。
美國與中華民國斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」，「台灣保證實施法案」的核心精神，在於打破這些限制。
賴總統感謝：台美更緊密合作
美國總統川普二日正式簽署「台灣保證實施法案」，我政府昨表達誠摯歡迎與感謝。賴清德總統透過社群平台Ｘ表示，非常感謝川普總統簽署台灣保證實施法案，未來我們將在各領域與美國更加緊密合作，以確保區域的和平、穩定與繁榮。
陸批嚴重違反一個中國原則
特派記者陳政錄／北京報導
美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」，大陸國台辦發言人張晗昨抨擊美方「粗暴干涉中國內政」，嚴重違反「一個中國原則」和中美三公報的精神；大陸外交部發言人林劍說，敦促美方停止美台官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言