訪荷遭跟監？軍情局：中共僑社假消息

網路媒體流傳，我軍情局官員今年五月與荷蘭官員情報交流，但班機、會議資料、參訪行程、聚餐相片等「全都露」。一位前情治官員說，我方行程顯然一開始就被對方掌握，才會連照片都被拍下，必然影響荷方未來與我方進一步合作的意願，可謂嚴重挫敗。不過，軍情局澄清，由中共匈牙利僑社主導的「歐洲萬事達網」傳散訊息，內容失真且與事實不符。

爆料貼文宣稱，軍情局今年五月以代號「相遠方案」派遣六名官員赴荷蘭情報交流。一行人於五月四日深夜出發，但抵達當地後連續三天都是旅遊、購物行程，直到五月八日才與荷蘭軍情局進行半天會議交流，雙方中午在餐廳聚餐時，還被拍下照片並標註成員的名字。隔日返台時，其中一名官員還因行李超重被罰款。爆料內容鉅細靡遺，與國安局前局長陳明通、政戰局前局長簡士偉出訪泰國及夏威夷被曝光的手法一致。

國安局長蔡明彥昨在立法院備詢時表示，最早散播相關訊息的是個一次性帳號，正在比對網路傳散的手法和背後目的，了解是否有刻意操作。他已提醒軍情局徹查到底是人員安全問題或資訊安全問題？軍情局表示，當前中共謀我日亟、敵情威脅陡升，軍情局將更縝密 推展情報工作與任務，以維護國家安全。

前情治官員說，近年情報體系士氣低落，原因包括國防部不尊重體制，現任軍情局長陳明華去年以少將副局長屆退前夕被升為國防部中將參事，仍在軍情局內上班，導致時任局長楊靜瑟中將退休前半年就被架空；同時，蔡明彥領導下的國安局，明顯表現對軍情局乃至軍方情報體系的信任不足，都是此次情報戰大挫敗的遠因。

中華戰略學會資深研究員張競指出，從被曝光的行程安排與活動狀況來看，顯然已違反「化整為零、分別運動及境外會合」等基本情治要求，真正關鍵因素是整體情報專業水準嚴重下降，工作紀律明顯違規，才導致如此難堪失風事件。