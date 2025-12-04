聽新聞
總統府公告公投綁大選 賴總統批示：選務機關審慎因應

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

立法院會日前三讀通過修正公民投票法，恢復「公投綁大選」。總統府發言人郭雅慧表示，立法院十一月廿六日咨請總統公布「公民投票法」第廿三條修正條文，賴清德總統已在昨天公布。

郭雅慧指出，賴總統核批該公布案時還批示，「鑒於公民投票與全國性選舉一併舉行時，曾造成選務單位沉重負擔及投開票流程失序，請中選會及地方選務機關審慎因應，務求選務運作安定順利，確保選舉公正進行」。

總統府秘書長潘孟安已將總統批示內容函致行政院，請相關單位妥為應處。

公投法於二○一九年修正，原將公民投票日明定於八月第四個周六，立法院日前三讀修正通過公投法第廿三條，明定主管機關應於公投案公告成立後，三個月起至六個月內舉行投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行，等同於恢復公投綁大選。

