在野團結才能對抗選舉機器 盧秀燕：藍白非合作不可

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／專訪

針對明年選戰藍白合，台中市長盧秀燕說，「非合作不可」，不只藍白合，能結合的在野的力量都要結合。她直言民進黨很會選舉，且長期掌控國家資源，在野黨若不團結，很難對抗強大的選舉機器。

盧秀燕說，台中市是藍白合作示範區，也是最早提出合作概念的城市，她很擔心大家被分化、挑撥。看到鄭麗文上任後面對黨內跟黨外的挑撥，民眾黨主席黃國昌也面對同樣問題；她認為，政黨夠民主的話，一定有不同意見與聲音，這才是正常民主政黨。

盧秀燕說，黨主席當然可能面臨黨內挑戰，但藍白要信任兩黨的主席，不要被黨外聲音挑撥分化。如果黨內都沒有辦法信任黨主席，奢談團結乃至政黨合作，「信任」是政治很重要的一個因素。

二○二六縣市長選舉在即，台中市作為指標性戰區，民進黨已經確定由立委何欣純出戰，國民黨尚未確定人選，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都是口袋名單，部分支持者擔心上演黨內茶壺風暴。

盧秀燕認為，黨內人才濟濟，都是強棒，不用擔心候選人如何產生，她自己就是在國民黨穩定的機制下出線競選台中市長，不管是協調還是初選，總會選出最強的戰將。

