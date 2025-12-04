聽新聞
0:00 / 0:00

黨主席重要的是輔選 盧秀燕：不要低估鄭麗文

聯合報／ 記者陳敬丰／專訪

國民黨新主席鄭麗文與盧秀燕間的關係成各方關注議題，盧秀燕接受本報專訪時指出，黨主席很重要的工作是擬定輔選策略，帶領黨打贏選戰。她說，鄭麗文能在這次「非常激烈」的黨主席選舉中脫穎而出，「不要低估她」。

盧秀燕在黨主席選舉過程與選舉結果，讓外界關注她與鄭麗文間的關係，加上鄭接任黨主席後說，「二○二八國民黨人選不只一個」，外界解讀原本被視為藍營下任唯一總統候選人的盧秀燕可能有變化。

盧秀燕說，在國民黨長期發展的過程中，參選者或輔選者都很重要，黨主席很重要的工作是擬定策略輔選，她自己不是候選人。她也稱讚，鄭麗文在很短的時間內讓人事就定位，甚至已準備啟動明年的提名工作；在不到一個月的時間讓各主要事務都就定位，相當不容易。

盧秀燕透露，鄭麗文當選黨主席當晚就致電要拜訪，但當時她忙著處理豬瘟，期間鄭麗文幾度致電要約時間，她就請鄭先去拜訪別人。

鄭麗文上任首要任務是守住二○二六縣市首長席次，並帶領國民黨重返執政。是否期待鄭麗文做好造王者，盧秀燕說，黨主席很重要的工作就是要帶領黨打贏選戰，然後做好輔選的工作。

賴清德 盧秀燕

延伸閱讀

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭 吳思瑤：藍白合被黃國昌自我打臉

國民黨智庫董事長交接 朱立倫交棒鄭麗文

疑狠罵鄭麗文遭辭退！陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

批政府債留子孫換不了台海安全 鄭麗文聲援秋鬥：命沒了什麼都是假的

相關新聞

總統府公布公投綁大選修法 賴總統批示：務求選舉公正進行

立法院會日前三讀通過修正公投法，恢復公投綁大選。總統府發言人郭雅慧今天表示，立法院於11月26日咨請總統公布「公民投票法...

卓榮泰稱公職應效忠單一國家 批藍修國籍法「開什麼玩笑」

國民黨立委提出「國籍法」修正草案，增訂大陸地區人民參選公職無需放棄國籍，引發討論。行政院長卓榮泰今天指出，擔任政府公職必...

朝野2026布局 戰火從北燒到南

朝野啟動二○二六布局，從北到南傳戰火。民進黨立委林俊憲昨天提出對手陳亭妃「黑歷史」，質疑她曾二度在台南議長選舉時跑票「叛...

總統府公告公投綁大選 賴總統批示：選務機關審慎因應

立法院會日前三讀通過修正公民投票法，恢復「公投綁大選」。總統府發言人郭雅慧表示，立法院十一月廿六日咨請總統公布「公民投票...

訪荷遭跟監？軍情局：中共僑社假消息

網路媒體流傳，我軍情局官員今年五月與荷蘭官員情報交流，但班機、會議資料、參訪行程、聚餐相片等「全都露」。一位前情治官員說...

盧秀燕喊：第四次政黨輪替

台中市長盧秀燕接受聯合報專訪首度談到二○二八大選，她說，台灣已歷經三次的政黨輪替，民進黨二次執政十年以來弊案連連，一個政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。