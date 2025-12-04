聽新聞
朝野2026布局 戰火從北燒到南

聯合報／ 本報記者／連線報導

朝野啟動二○二六布局，從北到南傳戰火。民進黨立委林俊憲昨天提出對手陳亭妃「黑歷史」，質疑她曾二度在台南議長選舉時跑票「叛黨」，賴清德總統怎麼放心把台南交給陳亭妃？陳亭妃則回嗆，林一直搬石頭讓總統擔，賴總統是希望有最強候選人，而非搞錯方向的候選人。

宜蘭「藍白合」則出現挑戰，民眾黨昨通過徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。民眾黨秘書長周榆修在提名前先致電國民黨副秘書長李哲華，民眾黨主席黃國昌表示，藍白都有善意與誠意，還不用預設最後期限。

有意參選宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲說，藍白各自獨立，「誰也不是誰的小弟」，意見不同的部分祝福就好。

北市副市長李四川昨首度鬆口，如果新北市長要黨內初選，他當然要參加初選；若藍白合還要與民眾黨辦初選，他也會參加，「假設所有初選，新北市民認為需要我承擔，我不會排斥」。

民進黨台南初選火藥味頻傳，雖然前總統陳水扁大讚陳亭妃是「台南第一女市長」，但林俊憲說，賴總統希望提名人有操守、對黨忠誠，而非像陳亭妃、台南市前議長郭信良，兩次議長選舉跑票叛黨傷害地方，只有他代表民進黨參選，才能團結贏得大選。

陳亭妃則回嗆，議會的事跟立法院沒有關係，對手不要一直搬石頭讓總統擔。

外傳陳亭妃拒絕黨內初選電視政見會納入提問，林俊憲說，政策發表當然要有提問，候選人是真材實料，還是空心草包，試一下就知道。陳亭妃則說，她並不是怕提問，而是認為申論、結論只能講十分鐘，時間太少。

雲嘉布局也有進度，民進黨選對會昨建議徵召立委劉建國參選雲林縣長，國民黨立委張嘉郡回應，盼進行君子之爭。

嘉義縣長方面，藍營昨傳出高層口袋「黑馬」名單為無黨籍的中選會代理主委吳容輝，國民黨表示，目前僅止於互相接觸；吳容輝說，他現在職務不便談選舉，感謝大家抬愛。

此外，民進黨彰化縣長類初選將採對比式民調，以國民黨立委謝衣鳯為對象。

目前有意角逐彰化縣長者，包括正國會立委黃秀芳、新潮流立委陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富。選對會近日電話民調，預計月底確認人選。

