盧秀燕批賴2027武統說 「這個錯不可思議」

聯合報／ 記者陳敬丰陳秋雲／專訪

賴清德總統日前稱「北京當局以二○二七年完成武統為目標」，引發軒然大波，台中市長盧秀燕接受本報專訪直言，「這是非常非常重大的失誤」，這錯誤不可思議，讓人對總統在國安上能力有所質疑。

賴清德總統十一月廿六日發表「守護民主台灣國安行動方案」，提及「北京當局以二○二七年完成武力統一台灣為目標」，引爆爭議，總統府後來更正為「以二○二七年完成武統台灣的準備為目標」。

對於總統府事後修正文字，盧秀燕說，顯見賴總統也知道「二○二七武統台灣」是嚴重失言，世界各國都不希望台海發生戰事、台灣成為戰爭導火線；她也強調，「若僅修正言詞，卻不修正行為」，實際上還是置國家於危險之中，這是她最擔心的。

盧秀燕受訪時談到這段「二○二七武統台灣」風波，直言「我覺得是重大失誤」。她表示，總統掌握國家最高的國安狀況，在公開正式的談話，每個字都要非常非常精準；若不夠精準，不僅自己人誤判，也會讓國際誤判，造成國內外動盪、國內人心惶恐。

盧秀燕指出，國防、外交、國安是總統職權，總統掌握所有相關資源，賴總統公開發表時說的話，不能以「一時口誤」帶過，「這個錯誤不可思議」。

「我們有點擔心，有些政黨把破壞和平、製造衝突及挑釁，當成選舉的利器。」盧秀燕批評，這是非常惡劣的行為，為了政治與選舉上的利益，製造恐慌、設法挑釁，甚至可能擦槍走火，破壞和平，讓人民惶惶不安，這是不對的，她非常反對。

賴清德 盧秀燕

