回應川普簽署「台灣保證落實法案」 府方：台美關係更緊密了

美國總統川普簽署「台灣保證落實法案」，總統府昨（3）日表示，這項法案生效，肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係，亦是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。

美國國會先前以單獨審議方式通過台灣保證落實法案，目的是強化2020年台灣保證法的執行，外界解讀，這代表美國未來必須系統性審查，並放寬自1979年美國與中華民國斷交後，對台美雙方官方互動設下的紅線，解開緊箍咒後，未來雙方官方互動將愈來愈自然。

台灣保證落實法案要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每五年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。

行政院長卓榮泰昨日表示，歡迎、感謝美國總統川普簽署「台灣保證落實法案」，這是未來促進雙方關係完整且正常化中很重要的一環，台美將加強溝通與合作，讓雙方在各領域中成為全球合作模範關係。不僅如此，也可以踏出這一步，與其他民主理念相近國家建立更實質關係。

總統府發言人郭雅慧昨日表示，這項法案通過生效，是肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係。她指出，台灣與美國共享自由民主基本價值，穩健台美關係更是維持印太和平穩定重要基石，未來台灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。

郭雅慧重申，台灣作為國際社會負責任一員，也將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，致力確保印太區域和平繁榮與穩定發展。

外交部長林佳龍昨日也表達感謝，並強調此舉是「台美關係前進一大步」，未來雙方交往模式將更完整、更具制度性。

外交部指出，法案能在國會有限會期中快速推進，反映美國國會與行政部門對台灣高度重視，也是美方落實強化台美夥伴關係的重要政策展現，將促進台美互動更多元，包括台灣官員赴美國聯邦機構洽公、美方官員與駐美代表處往來等，都將更趨正常化。雙方可在既有互信基礎展開更密切互動。