快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

聽新聞
0:00 / 0:00

陸批美違反一中原則

經濟日報／ 特派記者陳政錄／北京3日電

美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」，大陸國台辦發言人張晗昨（3）日抨擊美方「粗暴干涉中國內政」，嚴重違反「一個中國原則」和中美三公報的精神；大陸外交部發言人林劍說，敦促美方慎之又慎處理台灣問題，停止美台官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。

身兼發言人的大陸國台辦港澳局長張晗昨在國台辦例行記者會上說，大陸堅決反對美國和「中國台灣地區」進行任何形式官方往來，這一立場是一貫的、明確的。

張晗表示，美方向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，對此表示強烈不滿和堅決反對。敦促美方恪守台灣問題上所作的嚴肅政治承諾，不與台灣地區進行任何形式官方接觸。

林劍對此重申，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」，「一個中國原則」是中美關係的政治基礎。他並提及，美國政府在中美建交公報中明確承諾，「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將同（和）台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」。

中國 美國 中美

延伸閱讀

雙城論壇蔣萬安是否見國台辦官員？國台辦對相關規劃僅答「這1句」

王世堅喊「最後一個踏上中國」 陸國台辦回：作秀真是沒出息

賴清德批陸「要把台灣人變中國人」 國台辦：一國兩制是善意共贏

介紹辦「3證件」流程 陸國台辦：台灣人自願申請是合法權利

相關新聞

川普簽署「台灣保證實施法案」 打破美台官員互動「紅線」

白宮表示，美國總統川普二日簽署「台灣保證實施法案」，這項法案強制美國國務院審查美國與台灣交往的指導方針。法案要求國務院至少每五年須檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。法案已於五月在眾議院過關，十一日十八日經參議院無異議通過，送交川普簽字生效。

新聞眼／美對台緊箍咒未除 視利益調整官員互動

美國總統川普簽署法案，要求國務院定期檢視對台交往準則，從二○一九年的台灣保證法走到二○二五年的台灣保證實施法，「對台交往準則」的文件多數時間都存在國務院內部，即便一度取消，也無法完全解除官方交流的緊箍咒，沒能實現美台互動大爆發。

川普簽台灣保證落實法案 美將定期檢視並更新美台互動情況

美國總統川普已簽署「台灣保證落實法案」」（Taiwan Assurance Implementation Act），確立...

回應川普簽署「台灣保證落實法案」 府方：台美關係更緊密了

美國總統川普簽署「台灣保證落實法案」，總統府昨（3）日表示，這項法案生效，肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係...

陸批美違反一中原則

美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」，大陸國台辦發言人張晗昨（3）日抨擊美方「粗暴干涉中國內政」，嚴重違反「一個中國原則...

接受紐時視訊專訪 賴總統：支持台積電到美日歐促進世界繁榮

賴清德總統日前以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪時表示，台灣政府是支持台積電或台灣的半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。