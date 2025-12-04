美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」，大陸國台辦發言人張晗昨（3）日抨擊美方「粗暴干涉中國內政」，嚴重違反「一個中國原則」和中美三公報的精神；大陸外交部發言人林劍說，敦促美方慎之又慎處理台灣問題，停止美台官方往來，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。

身兼發言人的大陸國台辦港澳局長張晗昨在國台辦例行記者會上說，大陸堅決反對美國和「中國台灣地區」進行任何形式官方往來，這一立場是一貫的、明確的。

張晗表示，美方向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，對此表示強烈不滿和堅決反對。敦促美方恪守台灣問題上所作的嚴肅政治承諾，不與台灣地區進行任何形式官方接觸。

林劍對此重申，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」，「一個中國原則」是中美關係的政治基礎。他並提及，美國政府在中美建交公報中明確承諾，「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將同（和）台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」。