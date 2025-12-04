川普簽台灣保證落實法案 美將定期檢視並更新美台互動情況

美國總統川普已簽署「台灣保證落實法案」」（Taiwan Assurance Implementation Act），確立國務院須定期檢視並更新美台互動情況，並須指出有哪些機會可解除美方對美台接觸的自我設限。

白宮2日表示，川普已簽署「台灣保證落實法案」，「永久延長國務院須檢視與報告（與台灣關係）的現有要求」。該法案由共和黨聯邦眾議員華格納、已故民主黨眾議員康諾里、民主黨眾議員劉雲平於今年2月共同提出，5月經眾議院無異議通過，11月再獲參議院點頭。

美國國會網站指出，美國現行法律要求國務院針對美台互動準則，進行一次性的評估，並向國會提交評估報告。根據這項法案，國務院須至少每五年評估一次，並向國會提交報告。

國務院評估報告須包含兩個環節，首先是描述與台灣的互動納入特定考量的方式，如國會認為台灣是透過自由公平的選舉，在和平的憲法下，由代議政府治理；其次為找出機會與計畫，讓美方解除對台接觸自我設限。

國務院提交的評估也必須說明現行準則能否深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值及重要性。相關準則須確保處理與台灣關係的方式反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動，以及有助於和平解決兩岸議題。

華格納表示，「這項關鍵立法強化了我們和台灣的關係，並且傳達出一個訊息：我們將堅定抵抗中共試圖主宰這個區域的危險行為」。

美國與中華民國1979年斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」，「台灣保證落實法案」的核心精神在於打破這些限制。川普第一任期內，時任國務卿龐培歐在卸任前夕，宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往。