紐時DealBook論壇 特邀賴清德總統接受視訊專訪

紐約時報年度政經論壇「DealBook Summit」即將登場，賴清德總統以特邀貴賓身分接受「DealBook Summit」視訊專訪，將於台灣時間4日凌晨12時左右播出。

「DealBook Summit」是國際間最具影響力的政經論壇之一，由紐約時報知名財經記者Andrew Ross Sorkin主持，以深度訪談與跨領域交流聞名，旨在促成各界領袖對話，及分享對全球局勢之見解及分析。賴清德總統以特邀貴賓的身分視訊參與，並接受專訪。

DealBook Summit歷年的講者陣容皆備受矚目，包括各國領袖、美國政府閣員、跨國企業執行長、創新科技代表及文化界重要人物等。前總統蔡英文也曾於2023年受邀參加，同場與國際級講者共同就全球變局進行交流。

根據官網資訊，今年的講者陣容眾星雲集，涵蓋政界、科技界、金融界與文化界多位重量級人物。除了賴總統以特邀貴賓身分出席外，講者陣容還包括美國財政部長Scott Bessent、加州州長Gavin Newsom、Palantir總裁Alex Karp、Turning Point USA執行長暨董事長Erika Kirk （美保守派青年領袖Charlie Kirk遺孀）等人。