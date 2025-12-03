白委提陸配宣誓效忠解套 梁文傑：若法律效力清楚或可討論

陸配是否適用「國籍法」引發爭議，立法院內政委員會今天開公聽會，學者專家交鋒，有學者認為不該針對陸配，也有學者認為台灣面對雙重國籍者參政絕不能寬鬆。民眾黨立委劉書彬認為，或許可用公開宣誓忠誠方式解套；陸委會副主委梁文傑回應，若法律效力、定義清楚，或許可以討論。

具有陸配身分的里長、議員因未提出放棄國籍證明，遭內政部依「國籍法」解職，許多國民黨立委認為，內政部是亂套法律，剝奪陸配參政權，將提案修「國籍法」，讓陸配參政不適用放棄國籍的規定，近期朝野也數度交鋒。內政委員會今天開公聽會，邀請該領域專家學者表達看法。

雲林科大科法所教授、中華人權協會副理事長吳威志指出，「兩岸人民關係條例」已規範原籍大陸人民取得我國國民身分後的參政，這當中可以有合理限制，但不能說完全沒有相關權利，這樣就變成違憲了，國民黨修法是正確的。

警察大學國境警察學系助理教授王智盛則說，世界上的確很多國家承認雙重國籍，但像是以色列、芬蘭、韓國等對雙重國籍者參政有嚴格要求甚至就是完全禁止，這些國家都是有特殊淵源，包含面對敵對壓力、小國寡民等特點，跟台灣相像。

立法院法制局前局長陳清雲則說，內政部引用國籍法是法理錯誤、逾越授權、侵害人權，況且「兩岸人民關係條例」已規範陸配參政任職條件，包含對機敏職務的限制；建議修法要明確適用對象，也讓陸配回歸特別法「兩岸人民關係條例」，避免政治情勢變動侵害人民權利。

今天公聽會由民進黨籍召委王美惠主持，多位民進黨立委也到場，民進黨立委鍾佳濱指出，憲法中就有明確規範，所謂大陸地區人民並非我國「國民」，只是「人民」，沒有享有中華民國主權，且憲法連對原生國民的僑民都有嚴格限制，所以這並非歧視陸配。劉書彬認為，陸配依法就是大陸地區人民，目前就是拿不到放棄國籍的證明，也許改成公開宣誓忠誠，很多民主國家也有先例。國民黨立委則無人出席。