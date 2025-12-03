卓榮泰稱公職應效忠單一國家 批藍修國籍法「開什麼玩笑」

國民黨立委提出「國籍法」修正草案，增訂大陸地區人民參選公職無需放棄國籍，引發討論。行政院長卓榮泰今天指出，擔任政府公職必須一個國籍、一個護照、一個效忠，基本價值不容打折，效忠單一國家絕對必要，「還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑！」

卓榮泰今天下午接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」。卓會中感謝美國總統川普簽署「台灣保證落實法案」，是未來雙方完整正常化關係當中的重要一環，這不僅是台美之間的關係，也讓台灣因此踏出這一步，與其他民主理念相近國家建立實質關係。

卓榮泰也提到，「台灣保證實施法案」能正式簽署，一方面基於地緣政治、國際情勢，及中國對外軍事野心、霸權主義的囂張，但有很多方面，應是台灣僑社私下遊說美國國會議員，他表達深深感謝。

此外，針對國會朝小野大之下，藍白陣營聯手將政院版財劃法、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案暫緩列案，並要推翻年金改革、修正國籍法為中配參政解套，並要求賴總統赴立法院報告且「即問即答」。

卓榮泰強調，「即問即答」明明違憲，若在野要的總統國情報告如同他去立法院質詢般，敲桌子敲到快要壞掉，或是大聲咆哮，那他去就好，違憲之事賴總統不能做，期盼在野黨團以國家安全、與世界自由民主國家站在一起為念，儘速審查不對稱戰力計畫採購特別條例草案等。

針對國籍法，卓榮泰質疑，如果立委有雙重身分，在立院質詢時，他真的會懷疑且混淆對方到底是代表哪個國家進行質詢？台灣民選公職人員應該只效忠中華民國台灣政府，「還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑！」

他說，民眾平常若持兩本護照，用於經商、探親、生活及來往都沒問題，但擔任政府公職就必須一個國籍、一個護照、一個效忠，基本價值不容打任何折扣。

至於年金改革，卓榮泰則說，前總統陳水扁、馬英九都無法順利推動年金改革、退休制度，直到前總統蔡英文有所改變，在野黨卻要停下改革、重新翻攪國家財政，恐影響就業中的公務員、年輕這輩，但年金改革是為國家財政永續、世代正義，必須維持。

他表示，總統非常辛苦，整個行政團隊也非常努力，但國會結構如此，如果沒有廣大的社會力量，政府無法抵擋橫在面前的種種困難，且若沒有海外的大家一起，台灣也很難讓外國朋友知道台灣面臨的問題，恐牽扯印太地區國際局勢安定穩定跟經濟發展。