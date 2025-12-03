快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰稱公職應效忠單一國家 批藍修國籍法「開什麼玩笑」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天接見「2025年北美各地臺灣會館、臺灣中心暨臺灣協會回國訪問團」。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰今天接見「2025年北美各地臺灣會館、臺灣中心暨臺灣協會回國訪問團」。圖／行政院提供

國民黨立委提出「國籍法」修正草案，增訂大陸地區人民參選公職無需放棄國籍，引發討論。行政院長卓榮泰今天指出，擔任政府公職必須一個國籍、一個護照、一個效忠，基本價值不容打折，效忠單一國家絕對必要，「還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑！」

卓榮泰今天下午接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」。卓會中感謝美國總統川普簽署「台灣保證落實法案」，是未來雙方完整正常化關係當中的重要一環，這不僅是台美之間的關係，也讓台灣因此踏出這一步，與其他民主理念相近國家建立實質關係。

卓榮泰也提到，「台灣保證實施法案」能正式簽署，一方面基於地緣政治、國際情勢，及中國對外軍事野心、霸權主義的囂張，但有很多方面，應是台灣僑社私下遊說美國國會議員，他表達深深感謝。

此外，針對國會朝小野大之下，藍白陣營聯手將政院版財劃法、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案暫緩列案，並要推翻年金改革、修正國籍法為中配參政解套，並要求賴總統赴立法院報告且「即問即答」。

卓榮泰強調，「即問即答」明明違憲，若在野要的總統國情報告如同他去立法院質詢般，敲桌子敲到快要壞掉，或是大聲咆哮，那他去就好，違憲之事賴總統不能做，期盼在野黨團以國家安全、與世界自由民主國家站在一起為念，儘速審查不對稱戰力計畫採購特別條例草案等。

針對國籍法，卓榮泰質疑，如果立委有雙重身分，在立院質詢時，他真的會懷疑且混淆對方到底是代表哪個國家進行質詢？台灣民選公職人員應該只效忠中華民國台灣政府，「還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑！」

他說，民眾平常若持兩本護照，用於經商、探親、生活及來往都沒問題，但擔任政府公職就必須一個國籍、一個護照、一個效忠，基本價值不容打任何折扣。

至於年金改革，卓榮泰則說，前總統陳水扁、馬英九都無法順利推動年金改革、退休制度，直到前總統蔡英文有所改變，在野黨卻要停下改革、重新翻攪國家財政，恐影響就業中的公務員、年輕這輩，但年金改革是為國家財政永續、世代正義，必須維持。

他表示，總統非常辛苦，整個行政團隊也非常努力，但國會結構如此，如果沒有廣大的社會力量，政府無法抵擋橫在面前的種種困難，且若沒有海外的大家一起，台灣也很難讓外國朋友知道台灣面臨的問題，恐牽扯印太地區國際局勢安定穩定跟經濟發展。

國籍 卓榮泰 年金改革

延伸閱讀

中油三接傳弊案 羅智強批民進黨「捐鍋者誅、賣國者侯」

聽奧／代表團勇奪13面獎牌返國 卓榮泰：你們怎麼可以那麼感動人

馬太鞍溪橋重建進度曝光 卓榮泰：鋼便橋已完成4成、明年安全上路

總質詢落幕 卓榮泰指「行政立法三大差異」：誠懇希望兩院合作

相關新聞

總統府公布公投綁大選修法 賴總統批示：務求選舉公正進行

立法院會日前三讀通過修正公投法，恢復公投綁大選。總統府發言人郭雅慧今天表示，立法院於11月26日咨請總統公布「公民投票法...

陸配宣誓效忠取代放棄國籍？梁文傑：若定義清楚可討論

立法院內政委員會今天舉行國籍法修法公聽會。對於陸配是否能用宣誓效忠中華民國等方式替代，陸委會副主委梁文傑說，相關法律並沒...

韓國瑜明協商AI基本法草案 葛如鈞：盼盡速三讀

人工智慧（AI）蔚為潮流，法規也尚待更新。立法院長韓國瑜明日召集協商，議程當中即包括「人工智慧基本法」草案協商。對此，國...

川普簽署台灣保證實施法案 民眾黨：有助提升台美互動透明度

美國總統川普簽署台灣保證實施法案，研擬解除美台交往限制。台灣民眾黨對此表達樂見，認為將有助提升台美互動透明度、穩定度與制...

卓榮泰稱公職應效忠單一國家 批藍修國籍法「開什麼玩笑」

國民黨立委提出「國籍法」修正草案，增訂大陸地區人民參選公職無需放棄國籍，引發討論。行政院長卓榮泰今天指出，擔任政府公職必...

川普簽台灣保證實施法案 卓榮泰感謝僑社助遊說

美國總統川普正式簽署「台灣保證實施法案」，行政院長卓榮泰今天說，台灣保證實施法案能正式簽署，一方面是基於地緣政治、國際情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。