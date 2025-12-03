藍營副秘書長兼婦女部主任 萬美玲盼創最溫暖女力平台

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨立委萬美玲出任黨副秘書長兼婦女部主任，盼打造最溫暖的女力平台。圖／萬美玲提供
國民黨立委萬美玲出任黨副秘書長兼婦女部主任，盼打造最溫暖的女力平台。圖／萬美玲提供

國民黨主席鄭麗文今公布黨內新人事，長期關心婦幼與教育議題的立委萬美玲出任黨副秘書長兼婦女部主任；萬美玲稍早表示，感謝主席邀請與信任，未來將繼續推動女性權益保障工作，並將婦女部打造為社會最溫暖的女力平台。

萬美玲指出，國民黨內有許多女性縣市首長，施政的口碑與滿意度都是名列前茅，立法院內優秀的女力委員更是女權推動的好戰友，全國還有許多的女性議員、里長、社團姐妹，都是服務社會共同打拼最好的夥伴。

針對未來規畫，萬美玲說，她將結合中央、地方「女力」民意代表，共同推動女性權益政策及修法，也會攜手全國各婦女團體，透過多元活動推廣女性權益，並廣納各年齡層女性參與，打造更具凝聚力與溫暖的交流平台，「將全力以赴，讓國民黨婦女部成為社會中最溫暖、最有力量的女力平台，一起為婦女和下一代更美好的未來而努力」。

