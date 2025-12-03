藍營副秘書長兼婦女部主任 萬美玲盼創最溫暖女力平台
國民黨主席鄭麗文今公布黨內新人事，長期關心婦幼與教育議題的立委萬美玲出任黨副秘書長兼婦女部主任；萬美玲稍早表示，感謝主席邀請與信任，未來將繼續推動女性權益保障工作，並將婦女部打造為社會最溫暖的女力平台。
萬美玲指出，國民黨內有許多女性縣市首長，施政的口碑與滿意度都是名列前茅，立法院內優秀的女力委員更是女權推動的好戰友，全國還有許多的女性議員、里長、社團姐妹，都是服務社會共同打拼最好的夥伴。
針對未來規畫，萬美玲說，她將結合中央、地方「女力」民意代表，共同推動女性權益政策及修法，也會攜手全國各婦女團體，透過多元活動推廣女性權益，並廣納各年齡層女性參與，打造更具凝聚力與溫暖的交流平台，「將全力以赴，讓國民黨婦女部成為社會中最溫暖、最有力量的女力平台，一起為婦女和下一代更美好的未來而努力」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言