陸配宣誓效忠取代放棄國籍？梁文傑：若定義清楚可討論

中央社／ 台北3日電
陸委會副主委梁文傑。圖／聯合報系資料照片
立法院內政委員會今天舉行國籍法修法公聽會。對於陸配是否能用宣誓效忠中華民國等方式替代，陸委會副主委梁文傑說，相關法律並沒有任何這樣的規定，如果有學者或實務界人士可以把宣誓的法律效力定義清楚，這也許可以討論。

近期有陸配公職人員因中華人民共和國國籍問題被解職，國民黨立委傅崐萁提出國籍法第1條條文修正草案，增訂大陸地區人民參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍規定。

立法院內政委員會下午舉行國籍法修法公聽會，內政部次長吳堂安報告時表示，取得中華民國國民身分的新住民，除有法律特別規定外，與國人同享權利保障，也承擔相同法律義務，要求中國大陸人民遵守相同規範並非歧視，只是確保公職人員都只忠誠於一個國家，避免利益衝突和效忠矛盾。

吳堂安說，如果只為原中國大陸人民修法，免除單一忠誠責任，除徒增台灣社會對於來自中國大陸的新住民忠誠疑慮，也使原中國大陸的民選公職人員蒙受特殊待遇的標籤，對台灣社會和諧進步並無助益；應維持現行雙重國籍者不得擔任公職的作法。

梁文傑表示，國籍法第20條原規定在選罷法，後來才移到國籍法，如果今天這條文還在選罷法，爭議會比較少一點，就不會爭議國籍法是否適用大陸地區人民；所謂外國籍就是中華民國以外的國籍，「不管這國家是我們承認或不承認，或是政治實體、武裝團體都一樣」。

至於是否能用宣誓效忠中華民國等方式替代，梁文傑說，相關法律裡並沒有任何這樣的規定，且宣誓之後的法律效力到底是什麼，其實並不清楚；如果有學者或實務界人士可以把宣誓的法律效力定義清楚，「這也許可以討論」。

立法院法制局前局長陳清雲說，國籍法第20條立法目的是處理典型外國人歸化後仍保有外國國籍，產生國籍衝突與忠誠義務問題，規範對象自始限於外國人歸化取得國籍者，並未將「大陸地區人民」納入適用範圍。

陳清雲表示，內政部以行政函釋，逕自將中國大陸視為外國，並要求陸配提出放棄中國籍證明，已逾越法律授權；大陸地區人民是否能參政，應回歸兩岸人民關係條例規定，建議將大陸地區人民明文排除於外國人歸化體系外，避免行政任意解釋、擴大適用。

雲林科技大學科技法律研究所教授吳威志指出，陸配依兩岸條例規定，只要設籍滿10年就有參政權，這是憲法比例原則的考量，只能嚴謹地縮小，不可以沒有，否則就是違憲；立法院想要修國籍法補足，這個修法是正確的。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛說，完全贊成用「平等權」看待所有成為台灣國民的公民權，但若只為中國籍人士做例外排除，請問其他新住民該怎麼辦，應一致、平等適用，「其他新住民要放棄國籍，情何以堪」，國籍法並沒有修正的必要。

律師廖國翔表示，參政權是公民權，可以以法律加以限制，例如參政年齡、投票年齡都是一種限制，對於不允許雙重國籍、避免忠誠衝突，具有法律上限制的必要性。可能影響國家政策走向，甚至能接觸國防、外交機密的民選公職人員，「這樣的參政權難道不能用法律加以限制嗎，當然不是這樣」。

廖國翔說，如果單獨為中國籍開後門，讓他們不用放棄原國籍，就能擔任民選公職的話，構成「顯不合理之差別待遇」，反而違反憲法平等原則；建議維持現行法對放棄原國籍的要求，以維護國家安全及自由民主憲政秩序。

陸配 國籍 陸委會 新住民 兩岸人民關係條例

相關新聞

總統府公布公投綁大選修法 賴總統批示：務求選舉公正進行

立法院會日前三讀通過修正公投法，恢復公投綁大選。總統府發言人郭雅慧今天表示，立法院於11月26日咨請總統公布「公民投票法...

陸配宣誓效忠取代放棄國籍？梁文傑：若定義清楚可討論

立法院內政委員會今天舉行國籍法修法公聽會。對於陸配是否能用宣誓效忠中華民國等方式替代，陸委會副主委梁文傑說，相關法律並沒...

韓國瑜明協商AI基本法草案 葛如鈞：盼盡速三讀

人工智慧（AI）蔚為潮流，法規也尚待更新。立法院長韓國瑜明日召集協商，議程當中即包括「人工智慧基本法」草案協商。對此，國...

川普簽署台灣保證實施法案 民眾黨：有助提升台美互動透明度

美國總統川普簽署台灣保證實施法案，研擬解除美台交往限制。台灣民眾黨對此表達樂見，認為將有助提升台美互動透明度、穩定度與制...

卓榮泰稱公職應效忠單一國家 批藍修國籍法「開什麼玩笑」

國民黨立委提出「國籍法」修正草案，增訂大陸地區人民參選公職無需放棄國籍，引發討論。行政院長卓榮泰今天指出，擔任政府公職必...

川普簽台灣保證實施法案 卓榮泰感謝僑社助遊說

美國總統川普正式簽署「台灣保證實施法案」，行政院長卓榮泰今天說，台灣保證實施法案能正式簽署，一方面是基於地緣政治、國際情...

