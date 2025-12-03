川普簽台灣保證實施法案 卓榮泰感謝僑社助遊說
美國總統川普正式簽署「台灣保證實施法案」，行政院長卓榮泰今天說，台灣保證實施法案能正式簽署，一方面是基於地緣政治、國際情勢，以及中國對外軍事野心、霸權主義的囂張，也有一部分應是僑社私下遊說美國國會議員，他須表達深深感謝。
總統府上午發布新聞稿指出，川普（DonaldTrump）已於美東時間12月2日正式簽署「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告，總統府對此表達誠摯歡迎與感謝。
卓榮泰今天接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時表示，川普簽署台灣保證實施法案，是未來雙方完整正常化關係當中很重要的一環，且因為加強溝通還有合作，能讓雙方在各個領域當中建立全球合作模範關係。
他說，這不僅是台美之間雙邊的關係，台灣也能因此踏出這一步，與其他民主理念相近國家建立實質上的關係。
卓榮泰也提到，台灣保證實施法案能正式簽署，一方面是基於地緣政治、國際情勢，以及中國對外軍事野心、霸權主義的囂張，但有很多方面，應是台灣僑社私下遊說美國國會議員，他須表達深深感謝。
卓榮泰表示，海外的各位台僑、台商，總是在當地的各個領域、各個階層當中都盡相當大的力量，並願意給予民眾溫暖，在國家有需要的時候，如花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流、南部遭遇水患時提供協助，讓人深深感動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言