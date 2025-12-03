國籍法修法引關注 卓榮泰：公職單一國籍、對國家單一效忠絕對必要

藍營推國籍法修法引起關注，行政院長卓榮泰今天表示，民眾若要當政府的公職人員，就必須一個國籍、一個護照、一個效忠，不容打任何折扣，對國家的單一效忠是絕對必要，「還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑！」

陸配因中華人民共和國國籍問題被要求解除公職，國民黨團總召傅崐萁近日提案修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定，引起關注。

卓榮泰今天接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」，致詞時提及當今國會生態卡關院版財劃法、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案等，且還要通過國籍法、推翻年金改革。

卓榮泰指出，如今國會生態，讓明年度中央政府總預算案、政院版本的財劃法修法草案、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案等通通擱著未能進行審議，甚至要求總統賴清德必須到立法院報告且「即問即答」，但這明明違憲。

他說，若在野黨要的總統國情報告，是像他去立法院的總質詢一般，那種被敲桌子敲到快要壞掉，或是大聲咆哮，那他去就好，不用賴總統去做違憲的事，也期盼在野黨團能以國家安全為念，以與世界自由民主國家站在一起的這個角度為念，儘速審查不對稱戰力計畫採購特別條例草案等。

談到國籍法，卓榮泰表示，如果一個立法委員有雙重身分，在立法院質詢時，他真的會懷疑並且混淆對方到底是代表哪一個國家進行質詢，因為台灣的民選公職人員應只效忠中華民國台灣政府，「還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑！」

他強調，若民眾平常有兩本護照，要經商、要探親、要生活、要來來往往都沒有問題，可是民眾若要擔任政府的公職人員，就必須一個國籍、一個護照、一個效忠，這基本價值不容打任何折扣，擔任政府公職人員不能雙重效忠，對國家的單一效忠是絕對必要的。

對於年金改革，卓榮泰則說，過去前總統陳水扁、馬英九都沒有辦法順利推動年金改革、退休制度，直到前總統蔡英文時才有所改變，但在野黨現在要停下改革，將國家財政重新翻攪，恐會影響就業中的公務員、年輕這一輩，年金改革是為了國家財政永續、是世代的正義，必須維持。

他表示，總統非常辛苦，整個行政團隊也非常努力，但國會結構如此，如果沒有廣大的社會力量，政府無法抵擋橫在面前的種種困難，且若沒有海外的大家一起，台灣也很難讓外國朋友知道台灣面臨的問題，恐牽扯整個印太地區國際局勢安定穩定跟經濟發展。