聽新聞
0:00 / 0:00
韓國瑜明協商AI基本法草案 葛如鈞：盼盡速三讀
人工智慧（AI）蔚為潮流，法規也尚待更新。立法院長韓國瑜明日召集協商，議程當中即包括「人工智慧基本法」草案協商。對此，國民黨立委葛如鈞今天表示，盼取得共識，這部重要法案盡速三讀。
立法院教育及文化委員會於8月協商AI基本法草案，在立法目的、政府推動人工智慧研發與應用的原則、政府應積極運用人工智慧確保勞動者的勞動權益等條文，達成初步共識。不過，法案名稱及其主管機關、人工智慧定義、行政院是否成立「國家人工智慧戰略特別委員會」等多項條文，與會立委、官員無法達成具體共識，因此保留送韓國瑜召集協商。
立法院長辦公室今天發出公文指出，明日將由韓國瑜召集院長層級的政黨協商，預計針對「人工智慧基本法草案」在內的法案進行研商。
葛如鈞表示，非常感謝最支持先進科技的國民黨立法院黨團提議、韓國瑜召集「人工智慧基本法草案」的院長層級政黨協商，期待明天下午的協商流程平和順利，與另外兩個黨團共同努力、取得共識，將這部重要的法案盡速送入院會三讀，從法治層面落實「科技島」的美名。
