韓國瑜明協商AI基本法草案 葛如鈞：盼盡速三讀

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜（圖）。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜（圖）。圖／聯合報系資料照片

人工智慧（AI）蔚為潮流，法規也尚待更新。立法院韓國瑜明日召集協商，議程當中即包括「人工智慧基本法」草案協商。對此，國民黨立委葛如鈞今天表示，盼取得共識，這部重要法案盡速三讀。

立法院教育及文化委員會於8月協商AI基本法草案，在立法目的、政府推動人工智慧研發與應用的原則、政府應積極運用人工智慧確保勞動者的勞動權益等條文，達成初步共識。不過，法案名稱及其主管機關、人工智慧定義、行政院是否成立「國家人工智慧戰略特別委員會」等多項條文，與會立委、官員無法達成具體共識，因此保留送韓國瑜召集協商。

立法院長辦公室今天發出公文指出，明日將由韓國瑜召集院長層級的政黨協商，預計針對「人工智慧基本法草案」在內的法案進行研商。

葛如鈞表示，非常感謝最支持先進科技的國民黨立法院黨團提議、韓國瑜召集「人工智慧基本法草案」的院長層級政黨協商，期待明天下午的協商流程平和順利，與另外兩個黨團共同努力、取得共識，將這部重要的法案盡速送入院會三讀，從法治層面落實「科技島」的美名。

韓國瑜 法案 立法院

相關新聞

總統府公布公投綁大選修法 賴總統批示：務求選舉公正進行

立法院會日前三讀通過修正公投法，恢復公投綁大選。總統府發言人郭雅慧今天表示，立法院於11月26日咨請總統公布「公民投票法...

陸配宣誓效忠取代放棄國籍？梁文傑：若定義清楚可討論

立法院內政委員會今天舉行國籍法修法公聽會。對於陸配是否能用宣誓效忠中華民國等方式替代，陸委會副主委梁文傑說，相關法律並沒...

韓國瑜明協商AI基本法草案 葛如鈞：盼盡速三讀

人工智慧（AI）蔚為潮流，法規也尚待更新。立法院長韓國瑜明日召集協商，議程當中即包括「人工智慧基本法」草案協商。對此，國...

川普簽署台灣保證實施法案 民眾黨：有助提升台美互動透明度

美國總統川普簽署台灣保證實施法案，研擬解除美台交往限制。台灣民眾黨對此表達樂見，認為將有助提升台美互動透明度、穩定度與制...

卓榮泰稱公職應效忠單一國家 批藍修國籍法「開什麼玩笑」

國民黨立委提出「國籍法」修正草案，增訂大陸地區人民參選公職無需放棄國籍，引發討論。行政院長卓榮泰今天指出，擔任政府公職必...

川普簽台灣保證實施法案 卓榮泰感謝僑社助遊說

美國總統川普正式簽署「台灣保證實施法案」，行政院長卓榮泰今天說，台灣保證實施法案能正式簽署，一方面是基於地緣政治、國際情...

