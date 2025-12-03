陸配錢麗遭廢止居留後續處置 移民署：持續研議

陸配、華碩員工錢麗因宣揚武統遭廢止依親居留，外界關切後續處置，內政部移民署今天表示，持續與陸委會等相關機關研議，並依據相關法令規定辦理。

錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，移民署1日已通知廢止其依親居留許可；錢麗透過網路社群表示，會依法採取行政救濟途徑。

針對錢麗稱請給中國共產黨在台執政機會，內政部長劉世芳今天在立法院受訪時表示，錢麗回去中國大陸就可以，不用到台灣來，且堅持用中華民國國民身分，不是充滿矛盾嗎。

外界關切錢麗後續處置。對此，移民署告訴中央社記者，針對每件個案都審慎處理，因需持續與大陸委員會等相關機關研議，依據相關法令規定辦理，目前尚未能說明結果。