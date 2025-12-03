川普簽署台灣保證實施法案 民眾黨：有助提升台美互動透明度
美國總統川普簽署台灣保證實施法案，研擬解除美台交往限制。台灣民眾黨對此表達樂見，認為將有助提升台美互動透明度、穩定度與制度化，並且為雙邊關係提供更具韌性的進展空間，向區域釋放出明確的穩定訊號。
美國國會先前通過「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視、更新與台灣交往的相關規範，並且提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）昨天將這項法案簽署成法。
台灣民眾黨表示，台灣應該積極扮演區域和平穩定的平衡點，而非淪為被動的交易棋子，然而外求盟友必先內修實力，必須先強化自身各方位的實力、提升科技產業的不可取代性，並且以穩定充足的能源建構經濟韌性，「唯有具備足夠的自我實力與戰略價值，國際上的友台制度才能真正轉化為長遠可靠的安全保障。」
民眾黨也說，制度之門被開啟，不代表華府會立即跨出實質一步，川普政府是否真正運用這些工具，仍然取決於美中關係的利益盤算，特別是為了不破壞未來可能的「川習會」氣氛，政府必須以更務實的外交判斷，密切觀察接下來美中互動，掌握這場正在形成中的動態關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言