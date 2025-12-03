川普簽署台灣保證實施法案 民眾黨：有助提升台美互動透明度

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」。圖為川普（左）與台積電董事長魏哲家（右）共同宣布台積電對美投資案。歐新社
美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」。圖為川普（左）與台積電董事長魏哲家（右）共同宣布台積電對美投資案。歐新社

美國總統川普簽署台灣保證實施法案，研擬解除美台交往限制。台灣民眾黨對此表達樂見，認為將有助提升台美互動透明度、穩定度與制度化，並且為雙邊關係提供更具韌性的進展空間，向區域釋放出明確的穩定訊號。

美國國會先前通過「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視、更新與台灣交往的相關規範，並且提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）昨天將這項法案簽署成法。

台灣民眾黨表示，台灣應該積極扮演區域和平穩定的平衡點，而非淪為被動的交易棋子，然而外求盟友必先內修實力，必須先強化自身各方位的實力、提升科技產業的不可取代性，並且以穩定充足的能源建構經濟韌性，「唯有具備足夠的自我實力與戰略價值，國際上的友台制度才能真正轉化為長遠可靠的安全保障。」

民眾黨也說，制度之門被開啟，不代表華府會立即跨出實質一步，川普政府是否真正運用這些工具，仍然取決於美中關係的利益盤算，特別是為了不破壞未來可能的「川習會」氣氛，政府必須以更務實的外交判斷，密切觀察接下來美中互動，掌握這場正在形成中的動態關係。

