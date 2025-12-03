快訊

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

川普簽署「台灣保證實施法案」 擬解除台美交流限制！陸外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓電子入境卡將台灣「列為中國大陸」 外交部交涉籲儘速更正

中央社／ 台北3日電
外交部近期接獲民眾反映指韓國電子入境卡將台灣錯誤列示為「CHINA（TAIWAN）」。（圖取自韓國電子入境卡網頁）
外交部近期接獲民眾反映指韓國電子入境卡將台灣錯誤列示為「CHINA（TAIWAN）」。（圖取自韓國電子入境卡網頁

外交部近期接獲民眾反映指南韓電子入境卡將台灣錯誤列示為「CHINA（TAIWAN）」，數度向南韓政府嚴正關切並交涉，迄仍未正面回應，呼籲韓方儘速更正對台灣的標示。

台灣與南韓往來日益密切，但外交部下午發布新聞稿指出，近期外交部陸續接獲民眾反映，南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列示為「CHINA（TAIWAN）」，不僅與事實不符，也造成民眾填寫流程上的混淆與不便，對南韓政府不友善的列示感到不滿及失望。

針對南韓電子入境卡對台灣列示錯誤，外交部及駐南韓代表處已多次向南韓政府嚴正關切並交涉，要求儘速更正，但南韓政府迄今仍未正面回應，外交部甚表遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法與作法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

外交部說，南韓是台灣旅客最常前往的國家之一，台灣十分珍視與南韓人民之間的深厚情誼，但韓方電子入境卡現行標示台灣的方式不僅明顯屬於與事實不符的錯誤，也使台灣旅客在入境程序上遭遇不必要困擾，更傷害台灣民眾情感。

外交部呼籲南韓政府儘速更正電子入境卡對台灣的錯誤標示，在獲更正以前，台灣仍將持續與韓方溝通，為台灣人權益盡最大努力。

外交部 對台 主權

延伸閱讀

中俄第20輪戰略安全磋商 未提及是否討論「和平計畫」…陸外交部：達成新共識

川普簽署「台灣保證實施法案」！擬解除台美交流限制…陸外交部回應了

川普提議在美建造核潛艦 李在明：現實面較困難

李在明戒嚴風波周年談話 12月3日定為國民主權日

相關新聞

南韓電子入境卡將台灣「列為中國大陸」 外交部交涉籲儘速更正

外交部近期接獲民眾反映指南韓電子入境卡將台灣錯誤列示為「CHINA（TAIWAN）」，數度向南韓政府嚴正關切並交涉，迄仍...

賴總統指九二共識就是一國兩制 國民黨：為何唱和習近平？

賴清德總統昨天表示，九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制。國民黨發言人牛煦庭表示，不解賴總統為何不採用國民黨「一中就...

國民黨新人事 連勝武任KMT Studio召集人、萬美玲掌婦女部

國民黨主席鄭麗文今天在中常會宣布兩項人事案，KMT Studio召集人由前主席連戰二公子連勝武接任；立委萬美玲則任副秘書...

自稱最後登陸台灣人遭中批「沒出息」 王世堅：我連美國都不去

民進黨立委王世堅自稱他會是最後一個踏上中國的台灣人，遭中國國台辦以王的爆紅神曲為名痛罵「沒出息」。王世堅今稱莫名其妙、睜...

賴總統Ｘ上標籤川普 感謝簽署台灣保證實施法案

美國總統川普2日正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則。賴清德總統透過社群平台Ｘ標籤...

頒發模範公務員 卓榮泰：面面俱到照顧軍公教

民國114年行政院模範公務人員名單出爐，行政院長卓榮泰出席頒獎典禮時指出，公務員服務人民，政府則要照顧公務員，照顧將會面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。