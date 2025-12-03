快訊

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

川普簽署「台灣保證實施法案」 擬解除台美交流限制！陸外交部回應了

賴總統：台物價穩、經濟強歸功全民 執政黨使命是「化為有感政策」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統。圖／截取自總統府影片
賴清德總統。圖／截取自總統府影片

賴清德總統昨稱台灣今年經濟成長率成長，贏過美、日、歐盟，也贏過作假帳的壞鄰居（指中國）。民進黨今天舉行中常會，黨主席賴清德指出，台灣物價趨於平穩，經濟持續成長，歸功全民共同努力，執政黨使命就是將亮眼數字轉成人民有感生活，因此提出減稅惠民措施，盼黨公職多多宣傳。

民進黨發言人韓瑩今天轉述中常會致詞，賴清德指出，上周五，行政院主計總處公布最新的經濟預測，今年經濟成長率GDP預測上修到7.37％，不僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國，歐盟平均值，也贏過中國，創近15年來新高。國內通膨率預測，今年下調到1.67％，明年續降到1.61％，依照主計總處的最新推估，今明兩年的國內通膨將趨於緩和。

賴清德說，台灣的物價能趨於平穩，經濟持續地成長，這都是全民共同努力的成果；執政黨的使命，就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活。

賴清德表示，在「經濟果實，為全民共享」的原則下，上周四，行政院拍板通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年的所得稅全面減輕，預計近700萬戶受惠；同時，我們進行貨物稅調整，讓日常的生活開支可以再調降。

他也拜託所有的黨公職，協助執政團隊宣傳，把全民努力的經濟成績，與政府的減稅惠民措施，傳達給更多的民眾知道；面對未來國內外的許多挑戰，執政團隊將秉持謹慎態度，持續壯大台灣，讓國人得以繼續共享經濟果實。

今天也是「國際身心障礙者日」，賴清德說，身心障礙者權益一直是民進黨重要關切對象。為強化對所有族群的支持，今年10月立法院通過韌性特別預算，並規劃「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」的經費，政府將透過多元方式，持續提升對各個族群的照顧，謝謝大家的努力。

共享經濟 賴清德 行政院 民進黨 通膨

延伸閱讀

卓冠廷、戴瑋姍因投入選舉辭民進黨發言人 李坤城接任

民調曝賴清德總統連5個月「不滿意過半」 吳子嘉：2026恐出現1狀況

【重磅快評】又拿聯合利劍嚇唬人 國安戲精連台詞都懶得改

賴清德指中國要把台灣人變中國人 侯友宜回這句話

相關新聞

南韓電子入境卡將台灣「列為中國大陸」 外交部交涉籲儘速更正

外交部近期接獲民眾反映指南韓電子入境卡將台灣錯誤列示為「CHINA（TAIWAN）」，數度向南韓政府嚴正關切並交涉，迄仍...

賴總統指九二共識就是一國兩制 國民黨：為何唱和習近平？

賴清德總統昨天表示，九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制。國民黨發言人牛煦庭表示，不解賴總統為何不採用國民黨「一中就...

國民黨新人事 連勝武任KMT Studio召集人、萬美玲掌婦女部

國民黨主席鄭麗文今天在中常會宣布兩項人事案，KMT Studio召集人由前主席連戰二公子連勝武接任；立委萬美玲則任副秘書...

自稱最後登陸台灣人遭中批「沒出息」 王世堅：我連美國都不去

民進黨立委王世堅自稱他會是最後一個踏上中國的台灣人，遭中國國台辦以王的爆紅神曲為名痛罵「沒出息」。王世堅今稱莫名其妙、睜...

賴總統Ｘ上標籤川普 感謝簽署台灣保證實施法案

美國總統川普2日正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則。賴清德總統透過社群平台Ｘ標籤...

頒發模範公務員 卓榮泰：面面俱到照顧軍公教

民國114年行政院模範公務人員名單出爐，行政院長卓榮泰出席頒獎典禮時指出，公務員服務人民，政府則要照顧公務員，照顧將會面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。