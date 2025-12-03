賴總統：台物價穩、經濟強歸功全民 執政黨使命是「化為有感政策」

賴清德總統昨稱台灣今年經濟成長率成長，贏過美、日、歐盟，也贏過作假帳的壞鄰居（指中國）。民進黨今天舉行中常會，黨主席賴清德指出，台灣物價趨於平穩，經濟持續成長，歸功全民共同努力，執政黨使命就是將亮眼數字轉成人民有感生活，因此提出減稅惠民措施，盼黨公職多多宣傳。

民進黨發言人韓瑩今天轉述中常會致詞，賴清德指出，上周五，行政院主計總處公布最新的經濟預測，今年經濟成長率GDP預測上修到7.37％，不僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國，歐盟平均值，也贏過中國，創近15年來新高。國內通膨率預測，今年下調到1.67％，明年續降到1.61％，依照主計總處的最新推估，今明兩年的國內通膨將趨於緩和。

賴清德說，台灣的物價能趨於平穩，經濟持續地成長，這都是全民共同努力的成果；執政黨的使命，就是要把亮眼的數字，轉換成人民有感的日常生活。

賴清德表示，在「經濟果實，為全民共享」的原則下，上周四，行政院拍板通過「所得稅及貨物稅惠民措施」，明年的所得稅全面減輕，預計近700萬戶受惠；同時，我們進行貨物稅調整，讓日常的生活開支可以再調降。

他也拜託所有的黨公職，協助執政團隊宣傳，把全民努力的經濟成績，與政府的減稅惠民措施，傳達給更多的民眾知道；面對未來國內外的許多挑戰，執政團隊將秉持謹慎態度，持續壯大台灣，讓國人得以繼續共享經濟果實。

今天也是「國際身心障礙者日」，賴清德說，身心障礙者權益一直是民進黨重要關切對象。為強化對所有族群的支持，今年10月立法院通過韌性特別預算，並規劃「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」的經費，政府將透過多元方式，持續提升對各個族群的照顧，謝謝大家的努力。