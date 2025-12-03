國籍法10年未修 學者為陸配參政權交鋒

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「《國籍法》10年未修，陸配如今卻不能參政，支持藍版修法！」學者吳威志3日於公聽會強調，兩岸關係是特殊關係，在《國籍法》不應該修改「國家」定義，陸配應有參政權；但內政部次長吳堂安與學者王智盛認為，我國應採取「嚴格單一忠誠模式」，且中國歸化者也要一併適用。

有中國國籍不能參政

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前提案修訂《國籍法》，擬讓中國籍配偶參政權可不受放棄國籍規定的限制，引發國安疑慮。民進黨立委王美惠3日召開《國籍法》修法公聽會，邀請各方學者進行討論。

內政部次長吳堂安表示，公職人員負有對國家忠誠義務，《國籍法》第20條規定也明文禁止有雙重國籍者擔任公職。此外，依照行政院秘書長112年函等規定，中國大陸人民不具我國國籍，取得我國國籍的新住民，與國人承擔相同法律義務，若《國籍法》只為中國大陸人民歸化免除單一忠誠責任，恐增中國歸化我國新住民忠誠疑慮，因此不建議修法。

兩岸關係有特殊性

但雲科大科法所教授吳威志強調，依據《兩岸人民關係條例》，兩岸關係是特殊一國兩區，雙方憲法與法律都未將對方定義為「外國」，行政機關依法行政，不得自行修改「國家」定義：另外，《國籍法》第20條要求放棄外國國籍，但原籍國不願幫忙放棄，應該仍享有《憲法》保障的公民參政權。

「《國籍法》10年沒有修，為何陸配如今不能參政？」吳威志質疑，連《憲法》、《兩岸條例》都沒有修的狀況下，為何如今陸配就不可以參政？中國不承認中華民國國籍，是因為賴政府將兩岸關係定義為「敵對狀態」，若能修正《兩岸條例》將陸配等同於「起義來歸」，可以保障歸化我國的陸配參政權，他也支持傅崐萁的修法。

參政要嚴格單一忠誠

但中央警大國境警察學系助理教授王智盛認為，我國歷史與韓國、以色列較接近，應該強調「嚴格單一忠誠模式」，若有雙重國籍不應該參政，尤其是擔任公職與軍職，他指出，如果只為了中國籍人士例外排除，新住民怎麼辦？他認為，所有新住民應該平等一致。民進黨立委沈伯洋強調，中國如今對台敵意漸深，現行法案沒有調整就很有問題，還要修得更寬鬆，很不應該。

台灣安保協會理事宋承恩也說，參政權是公民權，不是基本人權，只要沒有歧視問題，國家可以透過法律進行適當限制與裁量，但如今又面臨中國大陸民眾歸化我國，但中國不願幫歸化者放棄國籍的狀況，建議透過解釋的方式，調整《國籍法》第20條第4項的規定，較能明確化相關爭議。

【更多精采內容，詳見 】