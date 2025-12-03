賴總統指九二共識就是一國兩制 國民黨：為何唱和習近平？

賴清德總統昨天表示，九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制。國民黨發言人牛煦庭表示，不解賴總統為何不採用國民黨「一中就是中華民國」各表版本，反而要去唱和習近平講「一中是中華人民共和國，且會變成一國兩制」，請問誰才是中共同路人？

賴總統昨接見北美台灣鄉親時表示，在野黨準備要走另外一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制；未來就是中共所認定的「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。

牛煦庭表示，九二共識基本上合於中華民國憲法，也是台海現狀非常重要的一部分，「九二共識、一中各表」也是國民黨長期以來的主張，對我們來講，當然就是中華民國，但是彼此之間可以在各自表述的空間找到對話的價值。

牛煦庭在中常會後受訪表示，在對話的前提下，可以確保區域和平與經濟民生的穩定，所以國民黨一直以來堅持這樣的路線，是有這樣的理由存在，他不是很了解為何賴總統不採用國民黨各表的版本，說一中就是中華民國，反而要去唱和習近平講，說一中是中華人民共和國，而且會變成一國兩制，請問誰才是中共同路人？

牛煦庭說，如果賴總統心裡根本沒有想著中華民國的國家利益、沒有想著區域的和平、穩定跟對話機制的建立，將會讓台灣陷入真正的戰火之中。國民黨不樂見任何政治操作去升高區域對立，因為凡是區域對立的升高，必然要讓整個社會付出沉重代價，所以奉勸賴總統三思而後行，不要再次唱和習近平的主張。

國民黨文傳會主委吳宗憲也說，賴總統身為中華民國總統，把中華民國憲法及憲法增修條文搞清楚是他的義務；不要外交搞不好，內政搞得亂七八糟，國內對立嚴重，馬上又要選舉了，又回歸到抗中保台的老路。