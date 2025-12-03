快訊

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

川普簽署「台灣保證實施法案」 擬解除台美交流限制！陸外交部回應了

賴總統指九二共識就是一國兩制 國民黨：為何唱和習近平？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭。圖／國民黨文傳會提供
國民黨文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭。圖／國民黨文傳會提供

賴清德總統昨天表示，九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制國民黨發言人牛煦庭表示，不解賴總統為何不採用國民黨「一中就是中華民國」各表版本，反而要去唱和習近平講「一中是中華人民共和國，且會變成一國兩制」，請問誰才是中共同路人？

賴總統昨接見北美台灣鄉親時表示，在野黨準備要走另外一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制；未來就是中共所認定的「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。

牛煦庭表示，九二共識基本上合於中華民國憲法，也是台海現狀非常重要的一部分，「九二共識、一中各表」也是國民黨長期以來的主張，對我們來講，當然就是中華民國，但是彼此之間可以在各自表述的空間找到對話的價值。

牛煦庭在中常會後受訪表示，在對話的前提下，可以確保區域和平與經濟民生的穩定，所以國民黨一直以來堅持這樣的路線，是有這樣的理由存在，他不是很了解為何賴總統不採用國民黨各表的版本，說一中就是中華民國，反而要去唱和習近平講，說一中是中華人民共和國，而且會變成一國兩制，請問誰才是中共同路人？

牛煦庭說，如果賴總統心裡根本沒有想著中華民國的國家利益、沒有想著區域的和平、穩定跟對話機制的建立，將會讓台灣陷入真正的戰火之中。國民黨不樂見任何政治操作去升高區域對立，因為凡是區域對立的升高，必然要讓整個社會付出沉重代價，所以奉勸賴總統三思而後行，不要再次唱和習近平的主張。

國民黨文傳會主委吳宗憲也說，賴總統身為中華民國總統，把中華民國憲法及憲法增修條文搞清楚是他的義務；不要外交搞不好，內政搞得亂七八糟，國內對立嚴重，馬上又要選舉了，又回歸到抗中保台的老路。

中華民國憲法 國民黨 九二共識 一國兩制 牛煦庭 習近平

延伸閱讀

美「台灣保證實施法案」生效 國民黨：有助國家利益都歡迎

柬埔寨明年6月起對陸公民試行免簽入境 為期4個月

川普為美中貿易改變台灣政策？ 美學者：最大紅色警訊

【即時短評】是習近平急了還是賴政府慌了？

相關新聞

南韓電子入境卡將台灣「列為中國大陸」 外交部交涉籲儘速更正

外交部近期接獲民眾反映指南韓電子入境卡將台灣錯誤列示為「CHINA（TAIWAN）」，數度向南韓政府嚴正關切並交涉，迄仍...

賴總統指九二共識就是一國兩制 國民黨：為何唱和習近平？

賴清德總統昨天表示，九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制。國民黨發言人牛煦庭表示，不解賴總統為何不採用國民黨「一中就...

國民黨新人事 連勝武任KMT Studio召集人、萬美玲掌婦女部

國民黨主席鄭麗文今天在中常會宣布兩項人事案，KMT Studio召集人由前主席連戰二公子連勝武接任；立委萬美玲則任副秘書...

自稱最後登陸台灣人遭中批「沒出息」 王世堅：我連美國都不去

民進黨立委王世堅自稱他會是最後一個踏上中國的台灣人，遭中國國台辦以王的爆紅神曲為名痛罵「沒出息」。王世堅今稱莫名其妙、睜...

賴總統Ｘ上標籤川普 感謝簽署台灣保證實施法案

美國總統川普2日正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則。賴清德總統透過社群平台Ｘ標籤...

頒發模範公務員 卓榮泰：面面俱到照顧軍公教

民國114年行政院模範公務人員名單出爐，行政院長卓榮泰出席頒獎典禮時指出，公務員服務人民，政府則要照顧公務員，照顧將會面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。