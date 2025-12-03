快訊

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

川普簽署「台灣保證實施法案」 擬解除台美交流限制！陸外交部回應了

美「台灣保證實施法案」生效 國民黨：有助國家利益都歡迎

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人牛煦庭。圖／聯合報系資料照片
美國總統川普正式簽署「台灣保證實施法案」，要求國務院每2年檢討、更新與台灣的交往規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。國民黨發言人牛煦庭表示，任何有助於中華民國國家利益的法案通過，國民黨都盡表歡迎。

「台灣保證實施法案」由共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）今年2月共同提出，5月經眾議院無異議通過，11月18日於參議院無異議通過後送交川普簽署生效。

牛煦庭在中常會後受訪表示，就他了解，法案的內容大體上是宣示性的條文比較多，牽涉實質利益的部分比較少，但任何有助於中華民國國家利益的法案通過，國民黨都盡表歡迎。

牛煦庭說，美國是非常務實的國家，大家都要順應國際趨勢而為，任何的交流互訪，只要有助於區域局勢的和平跟穩定、有助於中華民國國家利益的發展，對於台灣、中華民國來講就是利多，國民黨在這一點上會大方給予祝福。

台灣保證實施法案 眾議員 中華民國 國民黨 牛煦庭

陸通緝沈伯洋引波瀾…被中共通緝能出國？陸委會：要審慎評估

