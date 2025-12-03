卓冠廷、戴瑋姍因投入選舉辭民進黨發言人 李坤城接任
民進黨今天舉行中常會，黨主席賴清德宣布，組織部主任張志豪，及身兼黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍因投入明年地方議員選舉，已辭去黨職，由立委李坤城接任黨部發言人，期許李能共同推動黨務、宣導政策、議題辯護跟社會溝通等工作。
李坤城表示，很榮幸能回來中央黨部繼續接任發言人工作，接下來他將與現任發言人韓瑩和吳崢共同服務；卓、戴稍早雙雙退出民進黨媒體群組，卓冠廷也在臉書貼出與賴清德的合照，稱階段性任務完成，接下來全力衝刺議員連任、輔佐立委蘇巧慧贏得市長選戰。
民進黨發言人今天韓瑩轉述指出，賴清德在中常會談及黨務人事異動。賴說，卓冠廷、戴瑋姍在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助。他代表中央黨部向三位優秀的同志表達感謝，謝謝這段時間以來的辛勞付出。
賴清德提醒，有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部「公職候選人提名條例」第6條的規定，應在12月24日前提出辭職。
賴接著宣布，李坤城將接任黨部發言人，李坤城在中央地方歷練完整，曾擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人與立法院民進黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通。期待李坤城回任黨部發言人團隊後，能與吳崢、韓瑩，共同襄助秘書長徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。
