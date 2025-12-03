快訊

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

川普簽署「台灣保證實施法案」 擬解除台美交流限制！陸外交部回應了

卓冠廷、戴瑋姍因投入選舉辭民進黨發言人 李坤城接任

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
卸下黨發言人的新北市議員卓冠廷說，完成階段性任務後將全力迎回新北。圖／取自卓冠廷臉書
卸下黨發言人的新北市議員卓冠廷說，完成階段性任務後將全力迎回新北。圖／取自卓冠廷臉書

民進黨今天舉行中常會，黨主席賴清德宣布，組織部主任張志豪，及身兼黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍因投入明年地方議員選舉，已辭去黨職，由立委李坤城接任黨部發言人，期許李能共同推動黨務、宣導政策、議題辯護跟社會溝通等工作。

李坤城表示，很榮幸能回來中央黨部繼續接任發言人工作，接下來他將與現任發言人韓瑩和吳崢共同服務；卓、戴稍早雙雙退出民進黨媒體群組，卓冠廷也在臉書貼出與賴清德的合照，稱階段性任務完成，接下來全力衝刺議員連任、輔佐立委蘇巧慧贏得市長選戰。

民進黨發言人今天韓瑩轉述指出，賴清德在中常會談及黨務人事異動。賴說，卓冠廷、戴瑋姍在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助。他代表中央黨部向三位優秀的同志表達感謝，謝謝這段時間以來的辛勞付出。

賴清德提醒，有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部「公職候選人提名條例」第6條的規定，應在12月24日前提出辭職。

賴接著宣布，李坤城將接任黨部發言人，李坤城在中央地方歷練完整，曾擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人與立法院民進黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通。期待李坤城回任黨部發言人團隊後，能與吳崢、韓瑩，共同襄助秘書長徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。

民進黨今天舉行中常會，黨主席賴清德宣布，身兼黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍因投入明年地方議員選舉辭去黨職，由立委李坤城（右）接任黨部發言人。記者黃婉婷／攝影
民進黨今天舉行中常會，黨主席賴清德宣布，身兼黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍因投入明年地方議員選舉辭去黨職，由立委李坤城（右）接任黨部發言人。記者黃婉婷／攝影

發言人 李坤城

延伸閱讀

民調曝賴清德總統連5個月「不滿意過半」 吳子嘉：2026恐出現1狀況

賴清德指中國要把台灣人變中國人 侯友宜回這句話

羅智強：幫賴總統立院辦團結十講配十問 保證風風光光

賴清德稱中國大陸GDP作假帳 侯漢廷酸「可得諾貝爾經濟學獎」

相關新聞

南韓電子入境卡將台灣「列為中國大陸」 外交部交涉籲儘速更正

外交部近期接獲民眾反映指南韓電子入境卡將台灣錯誤列示為「CHINA（TAIWAN）」，數度向南韓政府嚴正關切並交涉，迄仍...

賴總統指九二共識就是一國兩制 國民黨：為何唱和習近平？

賴清德總統昨天表示，九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制。國民黨發言人牛煦庭表示，不解賴總統為何不採用國民黨「一中就...

國民黨新人事 連勝武任KMT Studio召集人、萬美玲掌婦女部

國民黨主席鄭麗文今天在中常會宣布兩項人事案，KMT Studio召集人由前主席連戰二公子連勝武接任；立委萬美玲則任副秘書...

自稱最後登陸台灣人遭中批「沒出息」 王世堅：我連美國都不去

民進黨立委王世堅自稱他會是最後一個踏上中國的台灣人，遭中國國台辦以王的爆紅神曲為名痛罵「沒出息」。王世堅今稱莫名其妙、睜...

賴總統Ｘ上標籤川普 感謝簽署台灣保證實施法案

美國總統川普2日正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則。賴清德總統透過社群平台Ｘ標籤...

頒發模範公務員 卓榮泰：面面俱到照顧軍公教

民國114年行政院模範公務人員名單出爐，行政院長卓榮泰出席頒獎典禮時指出，公務員服務人民，政府則要照顧公務員，照顧將會面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。