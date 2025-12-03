快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

聽新聞
0:00 / 0:00

自稱最後登陸台灣人遭中批「沒出息」 王世堅：我連美國都不去

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王世堅自稱他會是最後一個踏上中國的台灣人，遭中國國台辦以王的爆紅神曲為名痛罵「沒出息」。王世堅今稱莫名其妙、睜眼說瞎話；國與國間應平等往來，他不只不去中國，連美國都不去，而日本是最以禮相待的國家。

媒體關注，國台辦此言是否會讓他選台北市長的呼聲更高，王世堅說，絕對不敢這麼想，他在立法院工作很快樂，感謝所有支持他的民眾，這已經是他一生最大光榮。「我把立法院視為我參與政治的最後一站，所以我做得順心愉快」，只要黨提名任何一位參選，都會盡全力幫忙。

王世堅早前因質詢片段，被改編為「沒出息」神曲在陸網爆紅，也使「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」成為大陸今年十大流行語；近來網路社群平台上，出現「王世堅低調來大陸」的AI影像，王火速澄清，強調自己一直在台灣，未來沒有去中國的相關計畫。

這番發言引發中國國台辦不滿，批評自相矛盾的作秀「沒出息」。王世堅今出席民進黨中常會前批評，「沒出息」為兩岸人民在苦悶生活、工作當中增添小樂趣，本是好事一樁，與官方無關，台灣政府也隻字未提，為何中國要特別敏感，莫名其妙，更何況是對岸先捏造AI畫面。

王世堅不滿道，他個人主張朋友、國家間應平等往來，中華人民共和國人民可護照來台灣，但台灣去就被要求使用台胞證，這點他完全無法接受，且不只中國，他也30年沒去美國，時常簽證都拿到了，美國海關卻還問東問西，反觀日本對台灣等各國以禮相待，成為觀光地首選。

王世堅 國台辦

延伸閱讀

2026白營希望誰站台？ 陳宥丞：蔣萬安、王世堅都歡迎

「除非踏過我們屍體」談國防特別預算 王世堅：台灣不可能輕易認輸

指老闆不會管零用金…王世堅：盼賴總統抓大放小 蔡英文就做很好

「沒出息」神曲爆紅 連狗狗看到王世堅都超興奮

相關新聞

國民黨新人事 連勝武任KMT Studio召集人、萬美玲掌婦女部

國民黨主席鄭麗文今天在中常會宣布兩項人事案，KMT Studio召集人由前主席連戰二公子連勝武接任；立委萬美玲則任副秘書...

自稱最後登陸台灣人遭中批「沒出息」 王世堅：我連美國都不去

民進黨立委王世堅自稱他會是最後一個踏上中國的台灣人，遭中國國台辦以王的爆紅神曲為名痛罵「沒出息」。王世堅今稱莫名其妙、睜...

民調曝賴清德總統連5個月「不滿意過半」 吳子嘉：2026恐出現1狀況

1日《美麗島電子報》公布最新的「11月國政民調」，根據民調顯示，11月民眾對賴清德總統的執政滿意度為40.9%，跟上個月比較增加0.8個百分點，不滿意度達53.3%，跟上個月的比例持平。然而，不滿意賴清德總統執政的受訪者已經連續5個月超過半數。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前直言，2026年選戰，民進黨黨內議員大部分會「不歡迎」賴清德來站台。

在野擋財劃法、國防特別條例 卓榮泰：通過後才能執行政策

攸關1.25兆元國防特別預算的「不對稱戰力軍購特別條例」、政院版財劃法遭藍白聯手暫緩列案，無法排入立法院會議程。行政院長...

倉促決策後遺症不斷浮現 南國美是否會變一場空？

文化部2025年初成立台南國家美術館籌備處，稱是近現代美術館元年。不過美術界對南國美案倉促上場一直有異聲，從國家美術館願景、藝術專業性到行政法人獨立性乃至「類公務機關」的勞工權益，處處是疑慮。究竟南國美最後會否真的成立，恐怕路還遙遠。

唐鳳瑞典獲獎：社會多元意見推動台灣向上提升力量

前數位發展部長、現為無任所大使的唐鳳，2日在斯德哥爾摩獲頒有「另類諾貝爾獎」美譽的瑞典「優質民生獎」，她接受中央社專訪時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。