自稱最後登陸台灣人遭中批「沒出息」 王世堅：我連美國都不去

民進黨立委王世堅自稱他會是最後一個踏上中國的台灣人，遭中國國台辦以王的爆紅神曲為名痛罵「沒出息」。王世堅今稱莫名其妙、睜眼說瞎話；國與國間應平等往來，他不只不去中國，連美國都不去，而日本是最以禮相待的國家。

媒體關注，國台辦此言是否會讓他選台北市長的呼聲更高，王世堅說，絕對不敢這麼想，他在立法院工作很快樂，感謝所有支持他的民眾，這已經是他一生最大光榮。「我把立法院視為我參與政治的最後一站，所以我做得順心愉快」，只要黨提名任何一位參選，都會盡全力幫忙。

王世堅早前因質詢片段，被改編為「沒出息」神曲在陸網爆紅，也使「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」成為大陸今年十大流行語；近來網路社群平台上，出現「王世堅低調來大陸」的AI影像，王火速澄清，強調自己一直在台灣，未來沒有去中國的相關計畫。

這番發言引發中國國台辦不滿，批評自相矛盾的作秀「沒出息」。王世堅今出席民進黨中常會前批評，「沒出息」為兩岸人民在苦悶生活、工作當中增添小樂趣，本是好事一樁，與官方無關，台灣政府也隻字未提，為何中國要特別敏感，莫名其妙，更何況是對岸先捏造AI畫面。

王世堅不滿道，他個人主張朋友、國家間應平等往來，中華人民共和國人民可護照來台灣，但台灣去就被要求使用台胞證，這點他完全無法接受，且不只中國，他也30年沒去美國，時常簽證都拿到了，美國海關卻還問東問西，反觀日本對台灣等各國以禮相待，成為觀光地首選。