民調曝賴清德總統連5個月「不滿意過半」 吳子嘉：2026恐出現1狀況

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統民調顯示執政滿意度為40.9%，不滿意度達53.3%。圖／聯合報系資料照
美麗島電子報》1日公布最新的「11月國政民調」，根據民調顯示，民眾對賴清德總統的執政滿意度為40.9%，跟10月比較增加0.8個百分點；不滿意度達53.3%，跟上一個月的比例持平。然而，不滿意賴清德總統執政的受訪者已經連續5個月超過半數。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前直言，2026年選戰，民進黨黨內議員大部分會「不歡迎」賴清德來站台。

從公布的民調顯示，在信任度方面，11月信任賴總統的民眾有42.3%，跟上期微新增0.6個百分點，不信任則為48.1%，增加0.6個百分點，另有9.6%民眾未明確表態。根據民調顯示，信任跟不信任呈現分歧，代表民眾對賴總統的執政評價在拉鋸戰。

而吳子嘉在本月1日網路政論節目《董事長開講》中，指出「賴清德總統近期狀況不太好」，他提到民調出現「黃金交叉」，雖然從滿意度40.9%、不滿意度53.3%來看，距離黃金交叉很遠，但與過去滿意度55.6%相比，已經差異很大，因此他預言「2026年選戰，大部分民進黨議員會不歡迎賴清德來站台」。

吳子嘉同時也對台美關稅政策發表評論，他指出目前美國關稅還沒公佈，但如果上路，可能「失業率、倒閉潮會讓大家過不了年」，造成後面情況不太好，如果民調持續維持現況，也要觀察未來關稅政策是否發酵、連動經濟變數，以及政治氣氛，是否會再侵蝕執政信任度與輔選動能。

這份民調成功完訪1079人（住宅電話701人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%，調查範圍涵蓋全國22個縣市，受訪對象為設籍於調查區域、年滿20歲的民眾，調查時間為2025年11月24日至26日。

賴清德 美麗島電子報 吳子嘉 民調

