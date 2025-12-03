數發部示警：抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款App風險高

快訊

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數位發展部今（3）日指出，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。記者馬瑞璿／攝影
數位發展部今（3）日指出，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，數發部表示，App固然為生活帶來許多便利，但更應注意App背後隱藏的風險，避免高風險App成為潛伏在民眾手機裡的資安破口，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。

數發部表示，經分析受測App的資安風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享等六大風險行為。

數發部進一步解釋，一旦民眾同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，如手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。

另外，數發部也提醒民眾應注意，中國大陸依照其「網絡安全法」及「國家情報法」規定，可要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中國大陸特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都處於極高的風險。

數發部表示，依照114年9月新修正的資通安全管理法規定，公務機關不得下載、安裝或使用這些危害資通訊安全的App，公務機關發配供業務使用之資通訊設備，如手機、筆電，也不得下載、安裝或使用，政府提供之網際網路接取服務（GSN），也不提供上述5款資安高風險App的公共傳輸服務，以確保資通訊安全。

