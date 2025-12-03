柯式美女刺客奇襲戰曝光 「小草女神」表態選台中西屯議員

民眾黨「小草女神」劉芩妤表態參選台中市西屯區議員，並指要爭取溪西地區建設，消息一出，網友狂分享她的美照。地方政壇分析，這波典型的「柯式美女刺客」奇襲戰戰術，若能成功在溪西地區扎根，恐衝擊國民黨資深現任議員黃馨慧，甚至牽動未來的立委選情。

劉芩妤是民眾之聲「民眾台八線」主持人，她的粉絲頁封面換成「西屯民眾有芩」，照片上她穿上民眾黨台中市黨部發言人的背心向市民問候，同黨市議員江和樹、有意參選北屯區市議員的吳皇昇都留言祝福。江和樹並在臉書上說自己強力推薦西屯區新戰將、小草女神刺客。

劉芩妤PO文表示，因為喜歡台中市西屯，兩年前在西屯區買房子，並從事直播帶貨的工作。因為感受到地方上政治結構沒有白色力量，而且還有些地方如國安國宅一帶資源相對較少，希望能因自己的加入而帶來翻轉和改變的力量。

地方人士指出，民眾黨目前在西屯區僅劉芩妤一人表態，並且有意經營西屯區筏子溪以西的溪西地區，這一區有中部科學園區、東海大學、台中工業區、國安國宅等住宅大樓林立，人口眾多，以現任西屯區市議員來說，劉芩妤若能用心經營溪西地區，影響最大恐是現任的黃馨慧。

地方人士分析，典型柯式美女刺客奇襲戰打法，劉芩妤要長期耕耘西屯區，不僅要參與下屆市議員選舉，透過選舉積累經驗，更劍指下屆立委選舉，用以換取談判空間，更有助於下下屆市議員勝選。

身材姣好，一直是網路上所討論，在她公開表示要代表民眾黨參選西屯區市議員，網路紛紛上傳她的美照，很多人直呼身材真好。