快訊

駭人！台中騎車與大貨車車禍 女騎士頭顱滾地慘死

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

週刊爆電視台不砍胡瓜價「雙方同意續約」 民視：還沒談完

柯式美女刺客奇襲戰曝光 「小草女神」表態選台中西屯議員

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「小草女神」劉芩妤表態參選台中市西屯區議員後，網友狂分享她的美照。圖／翻攝自劉芩妤IG
「小草女神」劉芩妤表態參選台中市西屯區議員後，網友狂分享她的美照。圖／翻攝自劉芩妤IG

民眾黨「小草女神」劉芩妤表態參選台中市西屯區議員，並指要爭取溪西地區建設，消息一出，網友狂分享她的美照。地方政壇分析，這波典型的「柯式美女刺客」奇襲戰戰術，若能成功在溪西地區扎根，恐衝擊國民黨資深現任議員黃馨慧，甚至牽動未來的立委選情。

劉芩妤是民眾之聲「民眾台八線」主持人，她的粉絲頁封面換成「西屯民眾有芩」，照片上她穿上民眾黨台中市黨部發言人的背心向市民問候，同黨市議員江和樹、有意參選北屯區市議員的吳皇昇都留言祝福。江和樹並在臉書上說自己強力推薦西屯區新戰將、小草女神刺客。

劉芩妤PO文表示，因為喜歡台中市西屯，兩年前在西屯區買房子，並從事直播帶貨的工作。因為感受到地方上政治結構沒有白色力量，而且還有些地方如國安國宅一帶資源相對較少，希望能因自己的加入而帶來翻轉和改變的力量。

地方人士指出，民眾黨目前在西屯區僅劉芩妤一人表態，並且有意經營西屯區筏子溪以西的溪西地區，這一區有中部科學園區、東海大學、台中工業區、國安國宅等住宅大樓林立，人口眾多，以現任西屯區市議員來說，劉芩妤若能用心經營溪西地區，影響最大恐是現任的黃馨慧。

地方人士分析，典型柯式美女刺客奇襲戰打法，劉芩妤要長期耕耘西屯區，不僅要參與下屆市議員選舉，透過選舉積累經驗，更劍指下屆立委選舉，用以換取談判空間，更有助於下下屆市議員勝選。

身材姣好，一直是網路上所討論，在她公開表示要代表民眾黨參選西屯區市議員，網路紛紛上傳她的美照，很多人直呼身材真好。

「小草女神」劉芩妤表態參選台中市西屯區議員後，網友狂分享她的美照。圖／翻攝自劉芩妤IG
「小草女神」劉芩妤表態參選台中市西屯區議員後，網友狂分享她的美照。圖／翻攝自劉芩妤IG
「小草女神」劉芩妤表態參選台中市西屯區議員後，網友狂分享她的美照。圖／翻攝自劉芩妤IG
「小草女神」劉芩妤表態參選台中市西屯區議員後，網友狂分享她的美照。圖／翻攝自劉芩妤IG
「小草女神」劉芩妤表態參選台中市西屯區議員後，網友狂分享她的美照。圖／翻攝自劉芩妤IG
「小草女神」劉芩妤表態參選台中市西屯區議員後，網友狂分享她的美照。圖／翻攝自劉芩妤IG

議員 立委選舉 民眾黨

延伸閱讀

台中男猛喝20包毒品帶槍闖游泳池 竟朝6歲女童瞄準、扣扳機

表態選台中西屯區議員 「小草女神」劉芩妤：帶來白色力量

明起降溫下探13度！3地區防大雨 中部以北3500公尺高山有望降雪

宏福苑大火民間記者會突取消 出席者被香港國安處約談

相關新聞

批馬英九門戶大開讓中滲透 林飛帆：一般人無感因我們執政不斷防堵

國安會副秘書長林飛帆今接受廣播節目訪問時表示，前總統馬英九執政時，台灣門戶大開，讓中國各式力量滲透到最基層；而民進黨執政...

川普為美中貿易改變台灣政策？ 美學者：最大紅色警訊

美中之間有沒有可能達成協議讓美國在印太地區的角色出現變動？曾在拜登政府擔任白宮國家安全會議東亞暨大洋洲事務資深主任的芮普...

認判斷錯誤 林飛帆：黃國昌對政治文化巨大傷害堪比水門案

國安會副秘書長林飛帆今接受廣播節目訪問，被問及昔日太陽花學運夥伴黃國昌是否「背叛」，他坦言，過去對黃國昌的出現嚴重判斷錯...

民進黨倡「投票前一日也放假」 林濁水：鬧夠了沒有

民進黨團提出「強化民主投票促進法草案」，主張在投票日及前一日均應放假一天，且各級政府機關應提供必要的交通補助，包含加開大...

柯式美女刺客奇襲戰曝光 「小草女神」表態選台中西屯議員

民眾黨「小草女神」劉芩妤表態參選台中市西屯區議員，並指要爭取溪西地區建設，消息一出，網友狂分享她的美照。地方政壇分析，這...

【重磅快評】天下第一部長官威大 卻只用在陸配身上？

陸配錢麗因宣揚武統遭廢止依親居留，她在社群表示「請給中國共產黨在台執政機會」，再度引發議論。內政部長劉世芳回應這是政治問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。