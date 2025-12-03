【重磅快評】天下第一部長官威大 卻只用在陸配身上？

陸配錢麗因宣揚武統遭廢止依親居留，她在社群表示「請給中國共產黨在台執政機會」，再度引發議論。內政部長劉世芳回應這是政治問題，但也充滿矛盾，如果用這樣想法的話，「那回去中國大陸就可以了，不用到台灣」；陸配的言論固然不當，但劉的官威也不小，但如果這是政治問題，那王義川說他是台灣國立委，又是什麼問題？要不要處理？

劉世芳今赴立法院內政委員會備詢，會前受訪被問及陸配錢麗一事，她表示對於陸配在台灣合法居留的問題，不針對個案來做回應，當然也尊重，不管對方是要提訴願或行政訴訟，她都尊重，「不過還是在強調先來後到的中華民國國民，就是要尊重台灣的法治。」

劉世芳把話說得很清楚，但為了反擊一個陸配的言論 ，卻「意外」再一次公開打臉自稱是「台灣國立委」的民進黨立委王義川。

劉世芳滿口的「台灣的法治」，其實是模糊了言論自由的界線，抬出中華民國卻要讓總統賴清德做台灣國的主人，內政部號稱為「天下第一部」，堂堂內政部長的內心矛盾恐怕不小於一個即將被遣返的陸配。

劉世芳說她尊重陸配要提訴願，但陸配的居留事務由內政部主管，執行機關是內政部底下的移民署，套句電影少林足球魔鬼隊總教練的經典台詞「裁判、球證、旁證全是我的人，你怎麼和我鬥？」

劉世芳還犯一個很大的邏輯謬誤，她說錢麗的「請給中國共產黨在台執政機會」說法是一個政治問題，那回去中國大陸就可以了，不用到台灣。但如果陸配的說法是政治問題，那算不算是言論自由的範疇？有必要「回去中國大陸」嗎？如果連部長都說「不用到台灣了」，陸配即使提訴願，結果也就不難猜了。

劉世芳今天再次搬出中華民國，稱先來後到的中華民國國民都要尊重台灣的法治。她所謂的「台灣的法治」，理論上應包括日前主張「 在台灣擔任公職，就要對憲法或國籍宣示效忠，只能對單一國家效忠」的說法。問題是，如果要求沒擔任公職的陸配要尊重台灣的法治，那擔任公職的立委王義川難道就不必對憲法及中華民國單一效忠嗎？劉又如何評論「台灣國立委王義川」？

王義川在日本神社寫下「台灣國立委」，回國後又公開直言「我就是台灣國立委，哪裡有問題？」；劉世芳念茲在茲國籍法，內政部是法定主管機關，劉卻對此始終保持沉默；反觀，擔任陸配的村里長可從沒說過她們是中華人民共和國的村里長，也沒說不效忠中華民國，卻要被解職，劉的官威難道只用在陸配的身上？