羅智強：幫賴總統立院辦團結十講配十問 保證風風光光

賴清德總統上周宣布將編列8年共新台幣1.25兆元國防特別預算後，行政院「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，卻因在野黨主張賴總統需至國會進行國情報告遭暫緩列案。國民黨立院黨團書記長羅智強今說，幫賴總統在立院辦「團結十講」，再配合「團結十問」，保證風風光光。

賴總統昨日表示，在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。不過相關說法，被媒體質疑似乎並未出現在官方新聞稿。

羅智強說，一個無能、滿朝貪腐的總統，除了抹紅在野黨，做意識形態的鬥爭之外，也拿不出第二條路。賴清德每天只關心一件事情，就是怎麼抹紅在野黨。

羅智強質疑，賴清德針對中油工程浮報150億元，有沒有出來講一句話？弊案在賴清德眼中雲淡風輕嗎？每天只會抹紅，台灣已經變成荒謬無比的社會。他會請國民黨團，把今日聯合報頭版，以特急件送給賴清德，一個台灣兩個世界，賴清德還在拚意識形態。

羅智強也說，太子集團詐騙案，逍遙法外9年，民進黨執政9年，這麼巧。他都覺得太子集團很厲害了，知道民進黨要當皇帝，太子可以來囂張，民進黨一上台，第一個慶祝就趕快來台灣開始搞詐騙，剛好印證民進黨9年的詐騙貪腐史。賴清德沒有對太子集團詐欺案講話，每天抹紅，抹紅有用，大罷免早就贏了，會被32個巴掌打這麼慘？

媒體詢及，美國多名前官員出面放話，指國民黨擋國防預算，失去美國信任，是否有在助攻民進黨？

羅智強回應，國民黨對台灣的安全維護，現在主張是既要投資戰備，也要投資和平。但對新台幣1.25兆元的國防特別預算，賴清德總統難道沒有站出來，到國會接受報告跟詢答的勇氣嗎，難道不應該有這個義務嗎？賴總統參選時也莊嚴承諾過，針對重大政策、法案，願到立法院做國情報告並接受質詢，為何競選時有這樣的肩膀跟擔當，當總統後膽子就變小了？

羅智強說，賴總統的團結十講轟動武林，人人拍手叫好，「來立法院，我幫你辦團結十講，你來十次都可以，團結十講再配合團結十問」，保證讓賴清德風風光光，「怕什麼？不要怕，羅智強挺你」。賴清德就是一個連國防預算都不敢辯護的總統，也不知道在怕什麼，搞到最後，大家就開始覺得，國防特別預算1.25兆可能真的有問題。如果真有自信心，這1.25兆能說明清楚，怎麼會怕人家提問？

針對國民黨立委陳玉珍提案修法，令助理費除罪化，羅智強表示，所有法案都會審慎推動，接受外界各種意見，法案在進度當中，蒐集大家的意見，繼續推動。