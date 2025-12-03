川普簽挺台法案 吳思瑤嗆藍白多學學
美國國會日前通過「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制，美國總統川普今天簽署成法。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說，挺台已成各國跨黨派共識，為何台灣國會多數黨卻阻擋國防預算、強化國安法案，挺台難道不能也是台灣跨黨派共識？
「我們表達感謝再感謝，也是歡迎再歡迎。」吳思瑤指出，這段時間美方通過多項友台法案，無論是挺台灣或抵禦中國威權霸凌，已成世界各國支持台灣的「現在進行式」，更是世界各國國會的跨黨派共識。
她說，既然挺台灣是各國跨黨派共識，為何台灣內部的在野黨卻不忠誠？無論國防預算或強化國安法案，都被台灣國會內的多數黨加以阻擋，挺台難道不能也是台灣跨黨派共識？台灣國會應當學學美國等他國國會，自我檢視挺自己國家的力道到底夠不夠。
民進黨立委沈伯洋認為，此法案很重要，等同從官員、國防軍官跟美國交流都有紅線，而且每五年逐步檢視放寬，對台灣來講是重要勝利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言