唐鳳瑞典獲獎：社會多元意見推動台灣向上提升力量

前數位發展部長、現為無任所大使的唐鳳，2日在斯德哥爾摩獲頒有「另類諾貝爾獎」美譽的瑞典「優質民生獎」，她接受中央社專訪時表示，台灣社會其實沒有想像中的兩極化，而各種不同意見，正是推動台灣向上提升的力量。

無任所大使唐鳳是今年瑞典有「另類諾貝爾獎」之稱的「優質民生獎」（Right Livelihood Award，又稱正命獎）得主，她也是第一個獲得此獎項的台灣人。

唐鳳1日受邀到斯德哥爾摩大學演講，她在演講中提到「地熱民主」概念，她對中央社解釋，台灣島底下的3大板塊不斷碰撞，每天都有有感地震，但這也讓玉山每年升高半公分之多。在社會上有各種對立與衝撞，但只要能在每次對立與衝撞中找到一點罕見共識，其社會板塊就像一層層的地層不斷把台灣向上推升、仰望星空。

她說，在找到共識後，持不同意見的群眾也會慢慢增加對彼此的理解，她以同婚合法例子說明，在同性結婚議題上，有非常多不同意見，但透過找出罕見共識的方法，找出了「結婚不結姻」的新處理方式，讓兩方意見都被照顧到，創造新的模式，這個議題也不再像以前那樣撕裂、極化台灣社會。

她說，重點不是讓51%人贏，49%人輸，而是確保每個人都能在過程裡找到雖然不太滿意，但都可接受的方法。

對於目前台灣立法院中的歧見，唐鳳認為，目前3黨都不過半，因此每個政黨都需要想辦法說服盡可能多數的人，用福國利民政見去吸引更多不滿意政黨、但能接受政見的人。她說，在這件事情上有非常多合作的空間。

在被問及用這樣的角度如何看待中國議題時，唐鳳說，今年4月反共護台大罷免活動中，前所未有見到中華民國國旗與象徵台獨的鯨魚旗同場出現。「山川壯麗」、「台灣翠青」一起向世界傳達一個訊息：台灣人面臨極權、民主倒退，絕對不會透過成為極權的方式來反制極權，這些訊息就可以把台灣不同的板塊團結在一起。

唐鳳也給許多因演算法而對社會現狀焦慮的人一些建議，例如開啟手機色彩濾鏡，稍微把手機顏色轉灰階，現實生活看起來就繽紛多彩，每天睡滿8小時也是唐鳳遵行的身心健康原則，最後她說，幽默是最好的方法。

唐鳳2日在頒獎典禮上的演說受到滿堂喝采，會後跟觀眾互動熱烈，來自羅馬尼亞的布瑪萊（AlexandraButmalai）專程來看唐鳳，她對於台灣可以透過AI達到類似直接民主的模式十分欣賞，她說若羅馬尼亞也能有聆聽人民聲音的機制，很多極化的問題將能獲得解決。

唐鳳近期還將前往瑞士蘇黎世演說，她說今年已經跑了27個國家，台灣利用人工智慧（AI）科技，促進公民參與以及凝聚社會共識的模式受到各國歡迎。

「優質民生獎」由瑞典國會議員馮宇克斯庫爾（Jakob von Uexkull）於1980年創設。今年獲表揚的還有來自蘇丹非營利組織「緊急應變室」（Emergency Response Rooms）、緬甸的反貪腐團體「為緬甸伸張正義」（Justice For Myanmar, JFM）、太平洋島國學生對抗氣候變遷組織（PISFCC）和關島人權律師阿古翁（Julian Aguon）。

此外，瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）也驚喜現身，代替因為安全因素不能到場的緬甸團體朗讀得獎感言。