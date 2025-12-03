快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

唐鳳瑞典獲獎：社會多元意見推動台灣向上提升力量

中央社／ 記者辜泳秝斯德哥爾摩3日專電
中華民國無任所大使唐鳳。中央社
中華民國無任所大使唐鳳。中央社

前數位發展部長、現為無任所大使的唐鳳，2日在斯德哥爾摩獲頒有「另類諾貝爾獎」美譽的瑞典「優質民生獎」，她接受中央社專訪時表示，台灣社會其實沒有想像中的兩極化，而各種不同意見，正是推動台灣向上提升的力量。

無任所大使唐鳳是今年瑞典有「另類諾貝爾獎」之稱的「優質民生獎」（Right Livelihood Award，又稱正命獎）得主，她也是第一個獲得此獎項的台灣人。

唐鳳1日受邀到斯德哥爾摩大學演講，她在演講中提到「地熱民主」概念，她對中央社解釋，台灣島底下的3大板塊不斷碰撞，每天都有有感地震，但這也讓玉山每年升高半公分之多。在社會上有各種對立與衝撞，但只要能在每次對立與衝撞中找到一點罕見共識，其社會板塊就像一層層的地層不斷把台灣向上推升、仰望星空。

她說，在找到共識後，持不同意見的群眾也會慢慢增加對彼此的理解，她以同婚合法例子說明，在同性結婚議題上，有非常多不同意見，但透過找出罕見共識的方法，找出了「結婚不結姻」的新處理方式，讓兩方意見都被照顧到，創造新的模式，這個議題也不再像以前那樣撕裂、極化台灣社會。

她說，重點不是讓51%人贏，49%人輸，而是確保每個人都能在過程裡找到雖然不太滿意，但都可接受的方法。

對於目前台灣立法院中的歧見，唐鳳認為，目前3黨都不過半，因此每個政黨都需要想辦法說服盡可能多數的人，用福國利民政見去吸引更多不滿意政黨、但能接受政見的人。她說，在這件事情上有非常多合作的空間。

在被問及用這樣的角度如何看待中國議題時，唐鳳說，今年4月反共護台大罷免活動中，前所未有見到中華民國國旗與象徵台獨的鯨魚旗同場出現。「山川壯麗」、「台灣翠青」一起向世界傳達一個訊息：台灣人面臨極權、民主倒退，絕對不會透過成為極權的方式來反制極權，這些訊息就可以把台灣不同的板塊團結在一起。

唐鳳也給許多因演算法而對社會現狀焦慮的人一些建議，例如開啟手機色彩濾鏡，稍微把手機顏色轉灰階，現實生活看起來就繽紛多彩，每天睡滿8小時也是唐鳳遵行的身心健康原則，最後她說，幽默是最好的方法。

唐鳳2日在頒獎典禮上的演說受到滿堂喝采，會後跟觀眾互動熱烈，來自羅馬尼亞的布瑪萊（AlexandraButmalai）專程來看唐鳳，她對於台灣可以透過AI達到類似直接民主的模式十分欣賞，她說若羅馬尼亞也能有聆聽人民聲音的機制，很多極化的問題將能獲得解決。

唐鳳近期還將前往瑞士蘇黎世演說，她說今年已經跑了27個國家，台灣利用人工智慧（AI）科技，促進公民參與以及凝聚社會共識的模式受到各國歡迎。

「優質民生獎」由瑞典國會議員馮宇克斯庫爾（Jakob von Uexkull）於1980年創設。今年獲表揚的還有來自蘇丹非營利組織「緊急應變室」（Emergency Response Rooms）、緬甸的反貪腐團體「為緬甸伸張正義」（Justice For Myanmar, JFM）、太平洋島國學生對抗氣候變遷組織（PISFCC）和關島人權律師阿古翁（Julian Aguon）。

此外，瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）也驚喜現身，代替因為安全因素不能到場的緬甸團體朗讀得獎感言。

唐鳳 羅馬尼亞 瑞典

延伸閱讀

桌球／混團世界盃中華隊2：8不敵瑞典 連兩屆止步分組賽

俄明年軍費逾1600億 約開戰年3倍 瑞典模擬戰爭演習劍指莫斯科

瑞典國會演說 澤倫斯基：絕不能讓俄羅斯合法占領烏東

緬甸公布炸毀KK園區建築影片 逾180幢拆毀、超過千名外國人被捕

相關新聞

國民黨新人事 連勝武任KMT Studio召集人、萬美玲掌婦女部

國民黨主席鄭麗文今天在中常會宣布兩項人事案，KMT Studio召集人由前主席連戰二公子連勝武接任；立委萬美玲則任副秘書...

自稱最後登陸台灣人遭中批「沒出息」 王世堅：我連美國都不去

民進黨立委王世堅自稱他會是最後一個踏上中國的台灣人，遭中國國台辦以王的爆紅神曲為名痛罵「沒出息」。王世堅今稱莫名其妙、睜...

民調曝賴清德總統連5個月「不滿意過半」 吳子嘉：2026恐出現1狀況

1日《美麗島電子報》公布最新的「11月國政民調」，根據民調顯示，11月民眾對賴清德總統的執政滿意度為40.9%，跟上個月比較增加0.8個百分點，不滿意度達53.3%，跟上個月的比例持平。然而，不滿意賴清德總統執政的受訪者已經連續5個月超過半數。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前直言，2026年選戰，民進黨黨內議員大部分會「不歡迎」賴清德來站台。

在野擋財劃法、國防特別條例 卓榮泰：通過後才能執行政策

攸關1.25兆元國防特別預算的「不對稱戰力軍購特別條例」、政院版財劃法遭藍白聯手暫緩列案，無法排入立法院會議程。行政院長...

倉促決策後遺症不斷浮現 南國美是否會變一場空？

文化部2025年初成立台南國家美術館籌備處，稱是近現代美術館元年。不過美術界對南國美案倉促上場一直有異聲，從國家美術館願景、藝術專業性到行政法人獨立性乃至「類公務機關」的勞工權益，處處是疑慮。究竟南國美最後會否真的成立，恐怕路還遙遠。

唐鳳瑞典獲獎：社會多元意見推動台灣向上提升力量

前數位發展部長、現為無任所大使的唐鳳，2日在斯德哥爾摩獲頒有「另類諾貝爾獎」美譽的瑞典「優質民生獎」，她接受中央社專訪時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。