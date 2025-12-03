洪孟楷倡詐騙、虐童、性侵犯用鞭刑入法 擬推公投爭支持
國民黨立委洪孟楷今與被害者家屬、被害人權益相關團體共同開記者會。洪孟楷主張，除以鞭刑阻絕詐騙，也提出虐童、性侵等重大罪刑也應適用，並積極跟專家學者研議，下會期提出法案，並考慮明年推鞭刑公投，讓國人表態是否我國刑法增加鞭刑嚇阻犯罪。
被害者遺屬包含師鐸獎案遺屬張介能、新北校園割喉案楊爸爸、陸正案弟弟陸定、台南殺警案遺屬涂怡婷、新北殺警案遺屬劉祉源等人出席記者會，同黨立委許宇甄、牛煦庭、蘇清泉、羅智強也出席支持鞭刑入法，亂世用重典。
洪孟楷說，白玫瑰去年站上凱道拒絕廢死大法官，一年過去立法院兌現承諾，否決支持廢死大法官被提名人，但仍看不到行政部門的任何檢討或回應，超過8成民意反對廢死，政府是否有真正聽見？
洪孟楷認為，相關被害人權益保障毫無進展，反而看到檢察總長為關最久的死囚提非常上訴、2018年華山大草原分屍案罪嫌免死、17年前姊弟戀談分手就勒死女友的桃園李姓男子假釋再犯，且中選會沒收反廢死公投，等於向所有被害者關上大門。
洪孟楷表示，新加坡經驗明確告訴他們，真正有效打詐，必須以強而有力的刑度，讓犯罪者害怕。民調也顯示有7成以上民眾支持更嚴格刑罰，且鞭刑與死刑核心目的，是讓犯罪者恐懼，知道國家會替被害者討回公道，同時主張以鞭刑阻絕詐騙，也提出虐童、性侵等重大罪刑也應適用，並考慮明年推鞭刑公投。
