藍提黨產條例排除救國團逕付二讀 綠：威權遺緒仍在身上

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
黨產會認定救國團為國民黨附隨組織。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委游顥提出「不當黨產條例」修正草案，明定救國團排除於「黨產條例」適用範圍。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天說，國民黨團用逕付二讀的方式交付協商，證明威權的遺緒仍停留在國民黨身上，「不能接受國會公開討論，這樣的附隨組織永遠都在黑箱之下。」

不當黨產委員會認定救國團為國民黨附隨組織，游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，其中在「附隨組織」的定義增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，立法院會昨天將此草案逕付二讀。

鍾佳濱上午在立法院受訪時表示，藍白立委在本屆立法院挾持人數優勢，經常運用逕付二讀的方式沒收討論，「很多法案社會來不及反應就倉促通過」，他們造成的惡形斑斑可考，如同財政收支劃分法過去也一再修正。

鍾佳濱指出，救國團原本的全名叫做「中國青年反共救國團」，現在拿掉反共兩字變成「中國青年救國團」，仍然保有中國青年的字樣，就像國民黨死抱著中國的神主牌，現在還堅持不是該黨的附隨組織，想要從不當黨產條例中排除適用。

鍾佳濱說，救國團過去提供許多課堂外的活動，民進黨團也都可以理解，現在作為跟其他人民團體同等競爭地位的社團，他們依然可以舉辦各種親近大自然、校外課程學習活動，但是也必須面對繼承自國民黨麾下「中國青年反共救國團」的各項資產。

鍾佳濱表示，為了讓救國團免於被追討不當黨產，國民黨團用逕付二讀的方式直接交付協商，在在證明威權的遺緒「仍然在國民黨身上停留不去」，如果不能接受民主國家、法治社會及國會的公開討論，這樣的附隨組織永遠都會存在於黑箱之下，無法走出來面對社會。

媒體詢問，此時提出修法是否與選舉有關，鍾佳濱聽聞後說，這是一個很好的問題，但是現在還很難回答，「他們根本沒有交付委員會審查」，國民黨是否藉由修法為選舉籌措資金、避免黨產繼續被追討的窘境，民進黨團目前不得而知，因為沒有經過公開審查。

