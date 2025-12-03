快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

「LINE Pay給你」是哪種Pay？LINE Pay Money要重新申請嗎？6大問題新舊用戶必看

聽新聞
0:00 / 0:00

藍推助理費除罪化 吳思瑤：政治干預司法為個案量身定做

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

近年許多民代捲入助理費涉貪爭議，國民黨立委陳玉珍提出修法草案，明定助理費一定數額由立委「統籌運用」且免檢據核銷，立法院程序委員會昨天將其列入周五院會議程。民進黨立委吳思瑤說，此修法涉及為特定人士量身訂做，再次用政治干預司法，呼籲國民黨三思而後行。

目前朝野政黨均有政治人物捲入助理費爭議，例如停職退出民眾黨的新竹市長高虹安、有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，還有現任國民黨立委顏寬恆、民進黨立委林宜瑾也都因為類似案件遭起訴，如今陳玉珍領銜提出「立法院組織法」修正草案，有望為其解套。

陳玉珍昨表示，儘管這項修法是由她領銜提案，其實全國正副議長聯誼會早已表達相關情況，不僅沒有引來民進黨批評，外界看法也都認為很正常，顯見這是不分藍綠白的問題，「民代都是為民服務，提案只是將該法規範得更清楚、更明確化，避免有民代誤觸法網」。

吳思瑤指出，藍白所提的爭議法案越來越多，現在連助理費處罪化也成為磨刀霍霍，欲強行通過的法案，但這個議案涉及為個別人士、個案量身訂做，也再次用政治干預司法偵辦，這樣子的條款社會絕對會非常在意，「我們要的是更清廉的政治，也呼籲國民黨應當三思而後行」。

陳玉珍 民進黨 國民黨 吳思瑤

延伸閱讀

1.25兆國防特別條例、政院版財劃法遭擋 吳思瑤斥藍白尸位素餐

批立院「逕付二讀」遭藍白當政治工具 吳思瑤：邪惡到無以復加

影／「離島建設條例」逕付二讀 綠委批為中國洗產地

藍白要求賴總統國情報告即問即答 吳思瑤直言：已被宣告違憲

相關新聞

批馬英九門戶大開讓中滲透 林飛帆：一般人無感因我們執政不斷防堵

國安會副秘書長林飛帆今接受廣播節目訪問時表示，前總統馬英九執政時，台灣門戶大開，讓中國各式力量滲透到最基層；而民進黨執政...

川普為美中貿易改變台灣政策？ 美學者：最大紅色警訊

美中之間有沒有可能達成協議讓美國在印太地區的角色出現變動？曾在拜登政府擔任白宮國家安全會議東亞暨大洋洲事務資深主任的芮普...

認判斷錯誤 林飛帆：黃國昌對政治文化巨大傷害堪比水門案

國安會副秘書長林飛帆今接受廣播節目訪問，被問及昔日太陽花學運夥伴黃國昌是否「背叛」，他坦言，過去對黃國昌的出現嚴重判斷錯...

民進黨倡「投票前一日也放假」 林濁水：鬧夠了沒有

民進黨團提出「強化民主投票促進法草案」，主張在投票日及前一日均應放假一天，且各級政府機關應提供必要的交通補助，包含加開大...

羅智強：幫賴總統立院辦團結十講配十問 保證風風光光

賴清德總統上周宣布將編列8年共新台幣1.25兆元國防特別預算後，行政院「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，...

川普簽挺台法案 吳思瑤嗆藍白多學學

美國國會日前通過「台灣保證實施法案」，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制，美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。