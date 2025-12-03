藍推助理費除罪化 吳思瑤：政治干預司法為個案量身定做

近年許多民代捲入助理費涉貪爭議，國民黨立委陳玉珍提出修法草案，明定助理費一定數額由立委「統籌運用」且免檢據核銷，立法院程序委員會昨天將其列入周五院會議程。民進黨立委吳思瑤說，此修法涉及為特定人士量身訂做，再次用政治干預司法，呼籲國民黨三思而後行。

目前朝野政黨均有政治人物捲入助理費爭議，例如停職退出民眾黨的新竹市長高虹安、有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，還有現任國民黨立委顏寬恆、民進黨立委林宜瑾也都因為類似案件遭起訴，如今陳玉珍領銜提出「立法院組織法」修正草案，有望為其解套。

陳玉珍昨表示，儘管這項修法是由她領銜提案，其實全國正副議長聯誼會早已表達相關情況，不僅沒有引來民進黨批評，外界看法也都認為很正常，顯見這是不分藍綠白的問題，「民代都是為民服務，提案只是將該法規範得更清楚、更明確化，避免有民代誤觸法網」。

吳思瑤指出，藍白所提的爭議法案越來越多，現在連助理費處罪化也成為磨刀霍霍，欲強行通過的法案，但這個議案涉及為個別人士、個案量身訂做，也再次用政治干預司法偵辦，這樣子的條款社會絕對會非常在意，「我們要的是更清廉的政治，也呼籲國民黨應當三思而後行」。