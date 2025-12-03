賴清德稱中國大陸GDP作假帳 侯漢廷酸「可得諾貝爾經濟學獎」

賴清德總統昨指今年全年經濟成長率GDP可望達7%，「贏過那個壞鄰居（指中國大陸），壞鄰居今年差不多4%，而且都作假帳。」新黨北市議員侯漢廷今表示，全球金融商業分析機構長期監測大陸經濟數據，都沒發現騙人，就賴發現？酸賴可得世界諾貝爾經濟學獎。

侯漢廷今在臉書發文，直指賴清德對中國大陸的認識，還停留在地下電台賣藥。賴稱大陸「經濟成長率都是作假帳」，暴露對國際經貿運作的無知，看事情全憑好惡，論專業只剩腦補，治台如畫符，真相全模糊。他批，台灣事情都管不好，整天罵大陸，到底是當台灣的執政黨，還是大陸的在野黨？

他認為，經濟成長率（GDP）不能像賴清德吹政績自爽，是與全球連動的精密帳本。經濟成長率是由「消費、投資、政府支出、淨出口」四大支柱加總而成，若「進出口」造假，美國商務部的進口報表難道配合中共演出？歐盟海關的清單也隨之起舞？東南亞各國的貿易統計全是假的？指控中國全盤造假，等於指控全球主要經濟體集體詐欺。

侯漢廷說，若「消費與投資」造假，那全球各大企業的財報豈不是廢紙？資本最誠實，金錢不撒謊。若中國經濟全是泡沫，消費市場一片死寂，全球頂尖企業何必爭先恐後往火坑裡跳？

他指出，2025年10月空中巴士天津產線翻倍，歐洲人把航空命脈押注中國；2025年2月，特斯拉上海儲能超級工廠量產，馬斯克無視地緣政治，只信產能效率；沙烏地阿美豪擲數百億人民幣，在福建大搞石化煉油，中東油王難道會做賠本生意？更別提蘋果庫克在深圳新設實驗室，寶馬與福斯加碼百億升級產線。

侯漢廷說，這些跨國巨頭，哪一家財報不需經過嚴格審計？難道庫克與馬斯克為了幫中共圓謊，甘願欺騙股東、自願坐牢？ 外資用真金白銀投票，賴清德卻用口水治台，何其諷刺。

他表示，國際貨幣基金組織、世界銀行、麥肯錫、高盛，全球金融商業分析機構長期監測大陸經濟數據，他們沒發現大陸騙人，就賴發現？大酸「賴清德可以得世界諾貝爾經濟學獎。」

侯漢廷認為，若治理14億人口的國家，數據做假，那麼所有省縣市政府、商業經貿、人民生活根本毫無依循、無法運轉。奉勸賴清德走出地下電台的錄音間，井蛙爬出井裡，睜開眼睛看看這個世界的真實運作。台灣才能在驚濤駭浪中，找到真正的生存之道。