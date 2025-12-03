快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

川普簽台灣保證實施法案 林佳龍：未來雙方交往模式更完整

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部部長林佳龍（中）上午出席立法院外交及國防委員會。記者黃義書／攝影
外交部部長林佳龍（中）上午出席立法院外交及國防委員會。記者黃義書／攝影

美國總統川普日前正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院檢視並逐步解除對台交往限制，象徵台美官方互動將邁向更正常化階段。外交部長林佳龍3日表達感謝，並強調此舉是「台美關係前進一大步」，未來雙方交往模式將更完整、更具制度性。

美國國會先前以單獨審議方式通過台灣保證實施法案，要求國務院定期更新對台交往準則，以解除自1979年美國與中華民國斷交後所設下的「紅線」。白宮資訊顯示，川普已於本月2日簽署成法，使其正式生效，突顯美國行政與立法部門對深化台美關係的跨黨派支持。

外交部指出，法案能在國會有限會期中快速推進，反映美國國會與行政部門對台灣高度重視，也是美方落實強化台美夥伴關係的重要政策展現。林佳龍對此表示誠摯歡迎，強調這將促進台美互動更多元、更無縫，包括台灣官員赴美國聯邦機構洽公、美方官員與駐美代表處往來等，都將更趨正常化。

林佳龍今日受訪時指出，法案生效象徵台美關係再向前推進，是「正常化進程的重要一步」。他指出，雙方未來可在既有互信基礎上展開更密切互動，深化政治、安全、經貿等多領域合作。

根據美國國會網站資料，現行法律僅要求國務院針對對台交往準則進行一次性審查並提交報告；新法案則規定每兩年須重新審查一次，並向國會提出更新內容，確保相關限制得以持續鬆綁。

外交部表示，未來將秉持互信、互惠、互利原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方全球合作夥伴關係，持續強化台美在國際上的共同利益與合作基礎。

林佳龍 台灣保證實施法案

延伸閱讀

不認為川普會強迫台向中共妥協 林飛帆：與烏克蘭議題有根本性差異

川普為美中貿易改變台灣政策？ 美學者：最大紅色警訊

專家：不論美最高法院判決為何 估川普將祭更多關稅

林佳龍：積極與宏國總統當選人洽談雙邊關係 復交持開放態度

相關新聞

國民黨新人事 連勝武任KMT Studio召集人、萬美玲掌婦女部

國民黨主席鄭麗文今天在中常會宣布兩項人事案，KMT Studio召集人由前主席連戰二公子連勝武接任；立委萬美玲則任副秘書...

自稱最後登陸台灣人遭中批「沒出息」 王世堅：我連美國都不去

民進黨立委王世堅自稱他會是最後一個踏上中國的台灣人，遭中國國台辦以王的爆紅神曲為名痛罵「沒出息」。王世堅今稱莫名其妙、睜...

民調曝賴清德總統連5個月「不滿意過半」 吳子嘉：2026恐出現1狀況

1日《美麗島電子報》公布最新的「11月國政民調」，根據民調顯示，11月民眾對賴清德總統的執政滿意度為40.9%，跟上個月比較增加0.8個百分點，不滿意度達53.3%，跟上個月的比例持平。然而，不滿意賴清德總統執政的受訪者已經連續5個月超過半數。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前直言，2026年選戰，民進黨黨內議員大部分會「不歡迎」賴清德來站台。

在野擋財劃法、國防特別條例 卓榮泰：通過後才能執行政策

攸關1.25兆元國防特別預算的「不對稱戰力軍購特別條例」、政院版財劃法遭藍白聯手暫緩列案，無法排入立法院會議程。行政院長...

倉促決策後遺症不斷浮現 南國美是否會變一場空？

文化部2025年初成立台南國家美術館籌備處，稱是近現代美術館元年。不過美術界對南國美案倉促上場一直有異聲，從國家美術館願景、藝術專業性到行政法人獨立性乃至「類公務機關」的勞工權益，處處是疑慮。究竟南國美最後會否真的成立，恐怕路還遙遠。

唐鳳瑞典獲獎：社會多元意見推動台灣向上提升力量

前數位發展部長、現為無任所大使的唐鳳，2日在斯德哥爾摩獲頒有「另類諾貝爾獎」美譽的瑞典「優質民生獎」，她接受中央社專訪時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。