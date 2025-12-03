助理費除罪 鍾佳濱：收益不分黨派但反對逕付二讀為個案修法

有鑑於多位民代捲入助理費爭議，國民黨立委陳玉珍提出相關修法，明定助理費一定數額由立委「統籌運用」且免檢據核銷。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天說，此項提案的受益者不分黨派，但是千萬不要用逕付二讀的方式沒收討論， 如果為個案修反更是萬萬不可。

近年許多民代捲入助理費涉貪爭議，例如目前停職中的新竹市長高虹安、有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，還有現任國民黨立委顏寬恆、民進黨立委林宜瑾也都因為類似案件遭起訴，陳玉珍領銜提出「立法院組織法」修正草案，未來有望因此解套。

鍾佳濱上午在立法院受訪時表示，助理公費過去引發很多討論，尤其從中央到地方不分黨派，很多人都因此涉及相關刑事，有些人會說這是歷史共業，本次提案的受益者不分黨派，照理說可以屏除黨派立場，回歸民主政治的原則進行討論。

鍾佳濱指出，綜觀全國各級民意代表，助理費用屬性有所不同，例如立委的公費助理金額很高，如果一律視為薪資補充，恐怕將會超出社會認可，然而對非六都的地方議員來說，這些費用能夠聘請的助理人數有限，將其視為問政業務的支出或許還有道理。

鍾佳濱說，任何提案進入立法院，都應該經過充分討論，也請朝野政黨先向民間徵求意見，千萬不要做出逕付二讀交付協商，想要藉此沒收討論、過水協商及黑箱表決，民進黨團歡迎各界討論，但不願意見到逕付二讀。

鍾佳濱表示，如果是為個案修法萬萬不可，「民眾黨主席經常在立法院為個案質詢，因此現在成為被調查對象」，任何法律修正都有受益者，也有可能因此而免於苛責，這些都是可以討論的範圍，「但是修法應該屏除這些個案影響，從可長可遠的制度進行修正。」