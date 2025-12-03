批馬英九門戶大開讓中滲透 林飛帆：一般人無感因我們執政不斷防堵

國安會副秘書長林飛帆今接受廣播節目訪問時表示，前總統馬英九執政時，台灣門戶大開，讓中國各式力量滲透到最基層；而民進黨執政的這幾年，對一般人而言，沒辦法感到對中共威脅滲透的壓力，「是因為我們不斷在防堵」。

林飛帆接受「新聞放鞭炮」節目專訪，再次重申俗稱小橘書的「台灣全民安全指引」的重要性。他表示，國際環境變化蠻大，現在世界各國都在重新檢視防衛手冊，例如瑞典2024年底更新其安全手冊，法國11月19日出版「全民有責」手冊。

林飛帆說，這兩年情境變化大，大家都有所感。距離等大家討論的時間點例如「2027」（2027中共武力統一台灣說法），越來越近。現在加強告訴民眾這些重要訊息，不代表明天就會發生什麼事，但現在做好所有準備，都是在延緩對方軍事上的挑釁與侵略意圖，當台灣社會非常強韌，知道如何保護彼此，台灣會更有韌性，也就是賴清德總統說的「和平靠實力」。

林飛帆表示，歐洲的敵人是俄羅斯，也感受到俄烏戰爭的戰場可能不會那麼快結束，我國這本全民防衛手冊的假想敵就是中國。而裡面的資訊都不是及機敏資訊，不涉及作戰防衛構想。

主持人周玉蔻詢問，藍白在國會擋1.25億元國防特別預算條例，是中共打台灣比較嚴重，或認知作戰、「內應」比較嚴重。林飛帆說，現在一端是中共迄今不斷每天的軍事襲擾，對台灣威脅，另一端是國內，政府也一直對於中共滲透的問題高度警覺，兩端挑戰都非常嚴峻。

林飛帆說，賴總統昨指出馬英九執政時期，馬英九一直宣稱的兩岸紅利；實際上當時就是把台灣的門戶大開，讓中國的各式力量可以滲透到最基層，鄰里、社區有非常嚴重被滲透的危機，中共透過免費旅遊招待等磁吸效應 ，從產業到宗教，把一堆人帶到中國去，這個問題從馬政府遺留到現在，「我們現在是在做防堵的工作」。

林飛帆表示，除了透過國防特別預算條例，另一軌就是建民主韌性，包括反滲透、反統戰，「要正視統戰已深入台灣社會與政治的最核心」。

主持人問，民進黨執政迄今已九年多，現在做這些來得及嗎。林飛帆說，蔡英文執政時代也修過國安相關法制，例如訂定反滲透法，不過確實在司法程序中，還是有部分案例被輕放。

林飛帆是太陽花學運出身，對於學運迄今台灣的安全是否被破壞，林飛帆說，當初社會對於台灣被中國磁吸的焦慮，到現在都還存在，但中間有些現實上的問題，民進黨執政的這幾年，對一般人而言沒辦法感到對中共威脅滲透的壓力，「是因為我們不斷在防堵」，反而是國民黨執政時，大家對中共滲透的焦慮感較高，所以國民黨執政時才有太陽花學運。