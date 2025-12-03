川普簽署「台灣保證實施法案」 總統府表達歡迎與感謝

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署「台灣保證實施法案」，總統府發言人郭雅慧表示，這項「台灣保證落實法案」的通過生效，肯定美國與台灣交往的價值。圖／聯合報系資料照片
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署「台灣保證實施法案」，總統府發言人郭雅慧表示，這項「台灣保證落實法案」的通過生效，肯定美國與台灣交往的價值。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告，總統府今天表達誠摯歡迎與感謝。

總統府發言人郭雅慧表示，這項「台灣保證落實法案」的通過生效，肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係，亦是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。

郭雅慧指出，台灣與美國共享自由民主的基本價值，穩健台美關係更是維持印太和平穩定重要基石，未來台灣將持續與美方保持密切溝通，深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。台灣作為國際社會負責任一員，也將與美國及區域內理念相近國家攜手合作，致力確保印太區域的和平繁榮與穩定發展。

