不認為川普會強迫台向中共妥協 林飛帆：與烏克蘭議題有根本性差異

國安會府秘書長林飛帆今天接受廣播節目訪問，被問及俄烏戰爭談判結果對台灣是否為「指標」，林飛帆說，美方在針對與台灣議題與烏克蘭議題，有根本性的差異，現在在華府主流意見，希望多聚焦在印太。

林飛帆接受「新聞放鞭炮」節目專訪，主持人周玉蔻詢問，美國總統川普2日簽署「台灣保證實施法案」，是否意味台美關係穩定成長。林飛帆說，「是。」

至於俄烏談判結果對台灣是「指標」？林飛帆表示，很仔細在看俄烏戰場多邊談判的過程，包括美方與俄方的意見。但他強調，美方在針對與台灣議題與烏克蘭議題，有根本性的差異，現在在華府有一個蠻主流意見，希望多聚焦在印太，這個態度，橫跨整個川普政府蠻多高階官員，都是這樣思考。

被問及美國總統川普會不會強迫台灣向中共妥協、投降？林飛帆說，「我認為不會。」

彭博資訊專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）評論指出，北京當局可能參考川普政府對俄烏和平計劃的做法，向川普政府提出「28點台灣方案」。

林飛帆表示，他不知道具體內容，不方便評論。但中國在俄烏戰爭過程，一直想介入，提供武器、軍備、傭兵給俄羅斯，另一方面又想調停，扮演「老大哥」姿態，操作兩面手法。如果真的有，不意外，但他還沒有任何具體訊息。