表態選台中西屯區議員 「小草女神」劉芩妤：帶來白色力量

民眾黨黨民眾之聲民眾台八線主持人劉芩妤上午表示，她將爭取黨內提名參選西屯區市議員，目的是為西屯區帶進白色力量的政黨結構、為市民發聲，同時爭取改善當地的交通和資源較少的國安國宅一帶發展。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍上午表示，西屯區和太平區的參選作業今天在中央黨部中央委員會核定後，明天開始接受兩選區的報名作業。目前兩選區都將僅提名1人參選，會是台中市的第二波提名作業，太平區有意參選的有許書豪和莊育展兩人。至於北屯區的報名登記可能會在12月底至明年1月初。而豐原后里、大里霧峰先前第一波已提名連小華和江和樹。

陳清龍說，目前西屯區積極表態參選者僅有劉芩妤1人，他在兩個月前聘任她為市黨部發言人，藉重其擔任過主持人的特質為黨部發言。

劉芩妤日前將粉絲頁封面換成「西屯民眾有芩」，照片上她穿上民眾黨台中市黨部發言人的背心向市民問候，市議員江和樹、有意參選北屯區市議員的吳皇昇都留言祝福。江和樹並在臉書上說自己強力推薦西屯區新戰將、小草女神刺客。