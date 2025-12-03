川普為美中貿易改變台灣政策？ 美學者：最大紅色警訊

美中之間有沒有可能達成協議讓美國在印太地區的角色出現變動？曾在拜登政府擔任白宮國家安全會議東亞暨大洋洲事務資深主任的芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）2日表示，若有訊號顯示，美國對台的長期立場可能出現改變，恐是最大的紅色警訊

美國華府智庫布魯金斯學會（BrookingsInstitution）2日以「強化美國在印太的盟友和夥伴關係」為題舉行座談會，邀請學者專家討論。

面對美國在印太地區的角色是否有可能出現變動，芮普胡伯認為說，台灣議題是最明顯的指標；她表示，任何顯示美國總統川普可能離開美國對台的長期立場，恐在台灣議題上讓步來換取與中國國家主席習近平達成貿易協議，或是一趟正面的北京行，甚至川普可能在訪中時做出這樣的改變，對她來說會是最大的紅色警訊指標。

芮普胡伯表示，在10月底的川習會之前，就曾傳出川普有可能考慮修改美國的立場，從現行不支持台灣獨立，修改為反對台灣獨立；另外，當時也傳出，美國可能採納中方的用語，表達支持兩岸「和平統一」，不過最後川習會並未談到台灣。

芮普胡伯表示，假如今年的川習會當真沒有提到台灣，這是中方50年來首次沒有向美國提及台灣議題。

芮普胡伯指出，川普日前與習近平通話，台灣顯然成為通話的核心焦點，習近平向川普表達說，解決台灣議題對國際秩序的重要性；芮普胡伯表示，她不知道川普如何回應習近平，白宮方面並未公布完整的會議內容。

芮普胡伯認為說，川普明顯希望美中達成貿易協議，也期待順利且成功的北京之行，中方利用這一點，企圖讓美國在台灣政策上做出改變；芮普胡伯表示，這樣的改變將打擊台灣內部士氣，並對美國同盟關係及外界對美國可信度的看法產生衝擊；芮普胡伯說，就算美國沒有做出重大的政策改變，也可能產生上述的影響。

芮普胡伯說，這會是她未來幾個月觀察的「紅色警訊指標」。

布魯金斯學會外交政策研究主任歐漢倫（Michael O’Hanlon）則說，他同意美國不該發表魯莽和粗心的言論，但歐漢倫認為，美國的任務不是持續讓台灣公民和政治人物感到安心，他更擔心第三次世界大戰發生的可能性。

歐漢倫表示，他不鼓勵美國在對台政策上做出任何短期的修改，但認為針對中台關係的長期願景展開對話對美國是有用的。