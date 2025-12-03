認判斷錯誤 林飛帆：黃國昌對政治文化巨大傷害堪比水門案

國安會副秘書長林飛帆今接受廣播節目訪問，被問及昔日太陽花學運夥伴黃國昌是否「背叛」，他坦言，過去對黃國昌的出現嚴重判斷錯誤。林飛帆還表示，黃國昌對民主的破壞力很強，對整體政治文化有很巨大的傷害，類比美國水門事件。

林飛帆接受「新聞放鞭炮」節目主持人周玉蔻專訪，對於怎麼看黃國昌「背叛」太陽花？林飛帆說，於公於私兩部分。公的部分，沒辦法接受黃國昌政治立場有這麼巨幅的改變，黃可能覺得一以貫之、沒有改變，但對他來說，過去站在一起反對國民黨各式政策、特別是兩岸政策，到現在願意也可以跟國民黨走在一起，抹去兩岸立場上的差異，在國會投票時服膺國民黨團立場，對很多人都無法接受。

黃國昌表示，於私，站在過去曾經共事的朋友，黃國昌的選擇蠻可惜，他的轉變，對過去的朋友大家心理都不好受。

被問及黃國昌在太陽花學運時，與時任總統府副秘書長蕭旭岑會面，是否一度懷疑黃國昌會「背叛」戰友。林飛帆說，「當時當然有」，但當時包括他在內的朋友都曾為他辯護，可以理解黃國昌為何起心動念想去談，當初站在比較幫他辯護的立場。

林飛帆表示，當初立場是，不希望運動內部互相攻擊。主持人追問，「你們判斷錯誤？」林飛帆說，「我會承認，這是嚴重的判斷錯誤」。黃國昌有自己的詮釋方式，「但從我們的角度來看，很多黃國昌的選擇對我們來說是無法接受的事情」。

至於黃國昌現在對民主的破壞力是否很強？林飛帆說，「是，很強」，對整體政治文化很巨大的生害。例如以不擇手段的去搜集其他政治人物的行程等，已經跨越紅線，有無法律責任司法會釐清，但在政治倫理上，若在其他國家都是嚴重的事，類比美國水門案事件。

林飛帆表示，黃國昌做了他的選擇，對台灣社會的衝擊是大的。因此需要有不同的社會正義與力量，例如透過民主選舉，如何讓這個國家持續在民主軌道上，是我們要努力的。