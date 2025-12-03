快訊

中工讓出一席董事 牽涉威京與寶佳「共治或接手」戰略

中職／林書逸有望換上藍色球衣？悍將球團曝：已有鎖定人選、有消息將公布

孩子因一匹馬變專注 日本動物輔助治療讓幼教師感動

陸配錢麗喊「給共黨在台執政機會」 劉世芳：堅持用中華民國身分不矛盾？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
劉世芳今赴立法院內政委員會，會前受訪被問及錢麗一事，她說還是在強調先來後到的中華民國民，就是要尊重台灣的法治。圖／聯合報系資料照
劉世芳今赴立法院內政委員會，會前受訪被問及錢麗一事，她說還是在強調先來後到的中華民國民，就是要尊重台灣的法治。圖／聯合報系資料照

中國大陸配偶、華碩員工錢麗因宣揚武統遭台灣政府廢止依親居留，昨在社群表示「請給中國共產黨在台執政機會。」內政部長劉世芳表示，這是一個政治問題，但也充滿矛盾，如果用這樣想法的話，「那回去中國大陸就可以了，不用到台灣。」

劉世芳今赴立法院內政委員會，會前受訪被問及錢麗一事，她說，對於中配在台灣合法拘留的問題，不針對個案來做回應，當然也尊重，不管對方是要提訴願或行政訴訟，她都尊重，「不過還是在強調先來後到的中華民國民，就是要尊重台灣的法治。」

劉世芳強調，台灣是一個有自由法治跟民主的地方，也不希望任何人來用任何其他的理由來踐踏台灣法律的尊嚴。

至於錢麗喊給中國共產黨在台執政機會，劉世芳認為，這是一個政治問題，但是也充滿矛盾，如果用這樣的想法的話，那回去中國大陸就可以了，不用到台灣來，且很堅持要用中華民國國民的身分，這不是充滿矛盾嗎？

媒體追問民進黨秘書長徐國勇用衛生紙比喻軍購，劉世芳僅說，「謝謝。」

陸配 劉世芳

