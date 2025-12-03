林佳龍：積極與宏國總統當選人洽談雙邊關係 復交持開放態度

外交部長林佳龍今在立法院外交及國防委員會報告前，接受媒體訪問稱，宏都拉斯總統選舉正在開票，我方密切注意，且對於兩位友台的總統候選人保持良好互動，期待台宏在大選後，建立平等互惠的關係，他對於我國與宏國恢復邦交一事持開放態度，將積極跟宏國總統當選人洽談未來雙邊外交關係。

林佳龍表示，台灣持續跟宏都拉斯各陣營保持溝通聯繫管道。

此外，美國總統川普稍早簽署台灣保證實施法，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。

林佳龍對此表示，台美關係向前邁進一大步，彼此可以更完整互動，包含我方官員到聯邦機構洽公，或者美方官員到代表處互動，以及台美關係正常化的進一步發展，他要表達肯定與感謝。

外交部透過新聞稿表示，該法案能夠在美國國會有限的會期內，以單獨審議方式順利推進，顯示美國國會跨黨派及行政部門對深化台美關係的強烈支持：林佳龍對此表示誠摯歡迎，並對美方的支持表達感謝。外交部將持續在台美良好關係的基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的全球合作夥伴關係。