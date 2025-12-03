快訊

2026藍白小雞怎麼合？游淑慧曝目標：不應該是互相禮讓

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。本報資料照
2026選舉藍白怎麼合？北市長蔣萬安要不要幫民眾黨小雞站台？藍白提名席次要不要協商？國民黨港湖區議員游淑慧認為，藍白議員提名席次，不應該是藍白互相禮讓，而應是各自派出最強人選，搶下民進黨席次。

游淑慧在網路節目鄉民監察院提到，接下來的2026藍白合，議員提名部分應該是藍白各自派出最強人選，搶下民進黨席次，這才是複數選舉的玩法，不是你讓我一席，民進黨也是原本席次，那不就是藍白綠三黨一起整合協商就好，所以藍白整合的意義，應該是藍加白要搶下民進黨的席次。

另外，蔣萬安是否幫白營站台？游淑慧認為，不應只是討論蔣萬安，若藍白共推一位候選人的縣市，藍白合的遊戲規就應該要各縣市一致，要先討論清楚，不能說共推一位候選人，選舉站台時又說這是我們的，應該先講好訂好遊戲規則。

至於六都以外，有些縣市的政黨屬性不是這麼強烈，個人經營比較強的縣市，在藍白整合過程，因國民黨基層經營比較久，若只是比民調藍全贏怎麼辦？也有預先討論，因如果藍都沒有禮讓，小草也會不滿，所以這種弔詭的情況，藍白高層要先談好，例如比民調時是否加權，或是藍白都會贏的地方藍禮讓。初選規則要顧慮民眾黨地方經營根基淺的問題，但國民黨同志的長期經營也不能抹煞，也要跟各自支持者說清楚公平公正，不管結果如何都要讓。

游淑慧說，儘管藍白目標是共同對抗民進黨，但藍白畢竟是不同政黨，不同的DNA，整合過程要先談好，也都要跟地方支持者講好，避免被民進黨挑撥離間，這也是藍白之間互信要夠。

國民黨議員李柏毅也認為，藍白合議員提名席次，對民眾黨、國民黨而言，應該是針對各自的版圖大小，將藍加白的席次極大化，目前藍白合作速度也應該可以更快一點，不管是現任市議員，或有意角逐的新人，都可以盡速找出一個整合方案。

藍白合 議員 民進黨

